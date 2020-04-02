النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الجهود الدولية لمواجهة "كورونا"

استعرضا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتفصيلاً، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الجهود الدولية لمواجهة "كورونا"
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتفصيلاً، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
12:32 AM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الجهود الدولية لمواجهة "كورونا"

استعرضا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
477

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتفصيلاً، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,669
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,822

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة