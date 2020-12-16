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وزير النقل: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وترسيخ مكانة المملكة عالمياً

قال: ستسهم في تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم وتطوير الخدمات الحكومية

رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تهنئته للقيادة الرشيدة ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأكد الوزير الجاسر أن ميزانية 2021 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمدة بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم.

ونوه وزير النقل بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، و تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وقال: من خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية تتضح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، كما سيسهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الاستراتيجي للملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وأضاف قائلاً: أشكر القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية ومنها النقل بشكل خاص، من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ 46 مليار ريال لعدد من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، لتطوير البنية التحتية وتحسينها والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.

وختم: هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله عز وجل أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكافة المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وترسيخ مكانة المملكة عالمياً
سبق

رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تهنئته للقيادة الرشيدة ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأكد الوزير الجاسر أن ميزانية 2021 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمدة بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم.

ونوه وزير النقل بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، و تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وقال: من خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية تتضح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، كما سيسهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الاستراتيجي للملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وأضاف قائلاً: أشكر القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية ومنها النقل بشكل خاص، من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ 46 مليار ريال لعدد من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، لتطوير البنية التحتية وتحسينها والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.

وختم: هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله عز وجل أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكافة المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:06 PM

وزير النقل: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وترسيخ مكانة المملكة عالمياً

قال: ستسهم في تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم وتطوير الخدمات الحكومية

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فلاح الجوفان - الرياض
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رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تهنئته للقيادة الرشيدة ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأكد الوزير الجاسر أن ميزانية 2021 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمدة بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم.

ونوه وزير النقل بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، و تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وقال: من خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية تتضح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، كما سيسهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الاستراتيجي للملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وأضاف قائلاً: أشكر القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية ومنها النقل بشكل خاص، من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ 46 مليار ريال لعدد من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، لتطوير البنية التحتية وتحسينها والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.

وختم: هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله عز وجل أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكافة المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

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