وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-23 عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة. وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.



23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 06:39 PM

اخر تعديل 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 09:33 PM

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية أكدت أنها تتطلع لتحقيق الأمن والسلام والسيادة فيها





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عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

