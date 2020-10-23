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السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

أكدت أنها تتطلع لتحقيق الأمن والسلام والسيادة فيها

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية
سبق

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
06:39 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
09:33 PM

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

أكدت أنها تتطلع لتحقيق الأمن والسلام والسيادة فيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
10,720

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

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