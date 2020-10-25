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شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين

"البصير": أسهم في تسويق المحصول وتكوين قاعدة جيدة لصغار المزارعين

اختتمت، أمس، فعاليات "مهرجان رمان القصيم" الرابع بالشيحية، الذي نظمته بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وذلك في حديقة الشيحية العامة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الزراعية بالشيحية عبدالله البصير، أن مبيعات المهرجان بلغت أكثر من أربعة ملايين ريال، بمشاركة 75 مزرعة رمان، مشيراً إلى أن المهرجان أسهم في تسويق محصول مزارع الرمان وتكوين قاعدة تسويقية جيدة لصغار المزارعين من خلال طرق العرض وتنويع المنتجات وتصنيفها من حيث الحجم والسعر.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت فيه البرامج والأنشطة التي لاقت استحساناً من الزوار من مختلف شرائح المجتمع، واشتملت على عدة فعاليات منها المسرح المفتوح والألعاب الترفيهية وعربات الطعام، وخيمة الدوائر الحكومية، وركن للأسر المنتجة تجاوز عددها 120 أسرة.

مهرجان رمان القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين
سبق

اختتمت، أمس، فعاليات "مهرجان رمان القصيم" الرابع بالشيحية، الذي نظمته بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وذلك في حديقة الشيحية العامة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الزراعية بالشيحية عبدالله البصير، أن مبيعات المهرجان بلغت أكثر من أربعة ملايين ريال، بمشاركة 75 مزرعة رمان، مشيراً إلى أن المهرجان أسهم في تسويق محصول مزارع الرمان وتكوين قاعدة تسويقية جيدة لصغار المزارعين من خلال طرق العرض وتنويع المنتجات وتصنيفها من حيث الحجم والسعر.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت فيه البرامج والأنشطة التي لاقت استحساناً من الزوار من مختلف شرائح المجتمع، واشتملت على عدة فعاليات منها المسرح المفتوح والألعاب الترفيهية وعربات الطعام، وخيمة الدوائر الحكومية، وركن للأسر المنتجة تجاوز عددها 120 أسرة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:03 PM

شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين

"البصير": أسهم في تسويق المحصول وتكوين قاعدة جيدة لصغار المزارعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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اختتمت، أمس، فعاليات "مهرجان رمان القصيم" الرابع بالشيحية، الذي نظمته بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وذلك في حديقة الشيحية العامة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الزراعية بالشيحية عبدالله البصير، أن مبيعات المهرجان بلغت أكثر من أربعة ملايين ريال، بمشاركة 75 مزرعة رمان، مشيراً إلى أن المهرجان أسهم في تسويق محصول مزارع الرمان وتكوين قاعدة تسويقية جيدة لصغار المزارعين من خلال طرق العرض وتنويع المنتجات وتصنيفها من حيث الحجم والسعر.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت فيه البرامج والأنشطة التي لاقت استحساناً من الزوار من مختلف شرائح المجتمع، واشتملت على عدة فعاليات منها المسرح المفتوح والألعاب الترفيهية وعربات الطعام، وخيمة الدوائر الحكومية، وركن للأسر المنتجة تجاوز عددها 120 أسرة.

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