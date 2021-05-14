النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوريا.. هزة أرضية تضرب مدينة حلب اليوم الجمعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سوريا.. هزة أرضية تضرب مدينة حلب اليوم الجمعة
سبق

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:58 PM

سوريا.. هزة أرضية تضرب مدينة حلب اليوم الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,677

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,791
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,211
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,050

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة