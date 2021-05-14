أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.
سوريا.. هزة أرضية تضرب مدينة حلب اليوم الجمعة
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.
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سوريا.. هزة أرضية تضرب مدينة حلب اليوم الجمعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-14
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:58 PM
سوريا.. هزة أرضية تضرب مدينة حلب اليوم الجمعة
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.
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