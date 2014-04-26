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لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم سراة عبيدة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ في تعليم سراة عبيدة، اليوم، وعن بُعد، اجتماعها الأول، برئاسة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، رئيس اللجنة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة ومدير مكتب التعليم بالفرشة.

وأوضح أمين الإدارة مرعي آل طراد، أن الاجتماع استعرض خطة الإدارة والخطط البديلة ومناقشة الخطط الخاصة بمشروع الطفولة المبكرة وما يجب عمله استعداداً لانطلاقة عام دراسي جديد.

هذا وتم الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط ، إضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قِبل أعضاء اللجنة، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد بشكل مُستمر والعمل على تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تواجه الخطط والبرامج المرسومة من قِبل أعضاء اللجنة؛ كُل حسب اختصاصه والمهام الموكلة إليه.

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لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم سراة عبيدة تعقد اجتماعها الأول
سبق

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ في تعليم سراة عبيدة، اليوم، وعن بُعد، اجتماعها الأول، برئاسة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، رئيس اللجنة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة ومدير مكتب التعليم بالفرشة.

وأوضح أمين الإدارة مرعي آل طراد، أن الاجتماع استعرض خطة الإدارة والخطط البديلة ومناقشة الخطط الخاصة بمشروع الطفولة المبكرة وما يجب عمله استعداداً لانطلاقة عام دراسي جديد.

هذا وتم الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط ، إضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قِبل أعضاء اللجنة، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد بشكل مُستمر والعمل على تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تواجه الخطط والبرامج المرسومة من قِبل أعضاء اللجنة؛ كُل حسب اختصاصه والمهام الموكلة إليه.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:42 PM

لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم سراة عبيدة تعقد اجتماعها الأول

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علي حفول - سراة عبيدة
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عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ في تعليم سراة عبيدة، اليوم، وعن بُعد، اجتماعها الأول، برئاسة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، رئيس اللجنة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة ومدير مكتب التعليم بالفرشة.

وأوضح أمين الإدارة مرعي آل طراد، أن الاجتماع استعرض خطة الإدارة والخطط البديلة ومناقشة الخطط الخاصة بمشروع الطفولة المبكرة وما يجب عمله استعداداً لانطلاقة عام دراسي جديد.

هذا وتم الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط ، إضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قِبل أعضاء اللجنة، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد بشكل مُستمر والعمل على تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تواجه الخطط والبرامج المرسومة من قِبل أعضاء اللجنة؛ كُل حسب اختصاصه والمهام الموكلة إليه.

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