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الإمارات تسمح بالسفر إلى هذه الدول بدءًا من الثلاثاء

بعد تصنيف الدول إلى ثلاث فئات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى الدول التي تعتبرها منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا؛ بدءًا من يوم الثلاثاء القادم.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري للصحفيين: إن من يريد السفر عليه إجراء فحص كوفيد-19، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، مع التعهد بالحجر الصحي عند العودة لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وأضاف أن على المسافر التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار لفحص درجة الحرارة؛ حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، مع التنويه بأنه في حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين سيتم منعه من السفر.

وأوضح أن الوجهات المسموح بالسفر إليها تم تحديدها بناء على تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول وفق ثلاث فئات هي: دول منخفضة الخطورة، ودول متوسطة الخطورة، ودول عالية الخطورة؛ لكنه لم يُفصح عن الدول المدرجة بكل فئة.

وقال: إن السفر للدول متوسطة الخطورة سيقتصر على فئة محدودة في الحالات الطارئة ولقصد العلاج الصحي الضروري أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، أما الدول عالية الخطورة فلن يُسمح بالسفر لها نهائيًّا.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسمح بالسفر إلى هذه الدول بدءًا من الثلاثاء
سبق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى الدول التي تعتبرها منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا؛ بدءًا من يوم الثلاثاء القادم.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري للصحفيين: إن من يريد السفر عليه إجراء فحص كوفيد-19، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، مع التعهد بالحجر الصحي عند العودة لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وأضاف أن على المسافر التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار لفحص درجة الحرارة؛ حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، مع التنويه بأنه في حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين سيتم منعه من السفر.

وأوضح أن الوجهات المسموح بالسفر إليها تم تحديدها بناء على تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول وفق ثلاث فئات هي: دول منخفضة الخطورة، ودول متوسطة الخطورة، ودول عالية الخطورة؛ لكنه لم يُفصح عن الدول المدرجة بكل فئة.

وقال: إن السفر للدول متوسطة الخطورة سيقتصر على فئة محدودة في الحالات الطارئة ولقصد العلاج الصحي الضروري أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، أما الدول عالية الخطورة فلن يُسمح بالسفر لها نهائيًّا.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:34 AM

الإمارات تسمح بالسفر إلى هذه الدول بدءًا من الثلاثاء

بعد تصنيف الدول إلى ثلاث فئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى الدول التي تعتبرها منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا؛ بدءًا من يوم الثلاثاء القادم.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري للصحفيين: إن من يريد السفر عليه إجراء فحص كوفيد-19، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، مع التعهد بالحجر الصحي عند العودة لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وأضاف أن على المسافر التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار لفحص درجة الحرارة؛ حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، مع التنويه بأنه في حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين سيتم منعه من السفر.

وأوضح أن الوجهات المسموح بالسفر إليها تم تحديدها بناء على تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول وفق ثلاث فئات هي: دول منخفضة الخطورة، ودول متوسطة الخطورة، ودول عالية الخطورة؛ لكنه لم يُفصح عن الدول المدرجة بكل فئة.

وقال: إن السفر للدول متوسطة الخطورة سيقتصر على فئة محدودة في الحالات الطارئة ولقصد العلاج الصحي الضروري أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، أما الدول عالية الخطورة فلن يُسمح بالسفر لها نهائيًّا.

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