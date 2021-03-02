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"هلال جدة" يباشر 12721 بلاغاً لحوادث وحالات مرضية خلال فبراير

من بينها إغماءات وصرع وتشنج وارتفاع في الضغط وأزمات نفسية

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة 12721 بلاغاً متنوعاً بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أبو زيد: أن الفرق باشرت 7411 حالة مرضية وإصابات بسبب الحوادث المرورية وإصابات غير مرورية، وحالات أخرى تقدر بـ 5310 حالات.

وأضاف أن معدل البلاغات وصل لـ 18 بلاغاً لكل ساعة بمجموع 454 بلاغاً لكل يوم.


وأشار إلى أن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية، كانت ضمن هذه الإحصائية.


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"هلال جدة" يباشر 12721 بلاغاً لحوادث وحالات مرضية خلال فبراير
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة 12721 بلاغاً متنوعاً بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أبو زيد: أن الفرق باشرت 7411 حالة مرضية وإصابات بسبب الحوادث المرورية وإصابات غير مرورية، وحالات أخرى تقدر بـ 5310 حالات.

وأضاف أن معدل البلاغات وصل لـ 18 بلاغاً لكل ساعة بمجموع 454 بلاغاً لكل يوم.


وأشار إلى أن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية، كانت ضمن هذه الإحصائية.


02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:30 AM

"هلال جدة" يباشر 12721 بلاغاً لحوادث وحالات مرضية خلال فبراير

من بينها إغماءات وصرع وتشنج وارتفاع في الضغط وأزمات نفسية

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عبدالله الراجحي - جدة
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باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة 12721 بلاغاً متنوعاً بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أبو زيد: أن الفرق باشرت 7411 حالة مرضية وإصابات بسبب الحوادث المرورية وإصابات غير مرورية، وحالات أخرى تقدر بـ 5310 حالات.

وأضاف أن معدل البلاغات وصل لـ 18 بلاغاً لكل ساعة بمجموع 454 بلاغاً لكل يوم.


وأشار إلى أن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية، كانت ضمن هذه الإحصائية.


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