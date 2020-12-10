بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تفعّل نظام "بصمة الوجه" الإلكتروني لمنسوبيها

بعد توجيه "آل الشيخ" لضبط الحضور والانصراف وفق البرتوكول الصحي

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تفعيل نظام الحضور والانصراف (ببصمة الوجه) دون أي تلامس مع أجهزة البصمة، كما كان في السابق؛ لضبط الحضور والانصراف لمنسوبيها، خلال شهر ربيع الثاني الحالي 1442هـ.

وسبق أن صدر قرار بإيقاف العمل بنظام البصمة في ديوان الوزارة وفروعها والعودة إلى البيانات الورقية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، وحماية لمنسوبيها من انتشار العدوى بينهم.

جاء ذلك وفقًا لتوجيه أصدره الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لضبط آلية الحضور والانصراف الإلكتروني لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة، مع الاهتمام بتطبيق كل الاحترازات الصحية في تفعيل النظام عبر بصمة الوجه دون أي تلامس مع الأجهزة أو استخدام بصمة الإصبع؛ انطلاقًا من سعي الوزارة -بمختلف فروعها- لتحقيق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل الأنظمة واللوائح التي تكفلها جودة الوظيفة العامة؛ حيث يأتي تطبيق "نظام البصمة" لرفع أداء الموظفين وتحقيق المصلحة العامة في الخدمات التي تقدّمها الوزارة للجميع.