النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع مذكرة بنّاء بين "مسك الخيرية" و"وقف سليمان الراجحي"

في سياق المساعي الرامية لتكامل الجهود لدعم القطاع الثالث

أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مذكرة تفاهم مع "وَقْف سليمان الراجحي" تهدف للتعاون وتنسيق جهود تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعظيم أثرها الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع الثالث في المملكة.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن جانب الوقف الرئيس التنفيذي الأمين العام عبدالعزيز بن سليمان الراجحي، في مقر مؤسسة "مسك الخيرية" بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى بحث فرص العمل المشترك لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية في المملكة، ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية عند الطرفين.

وسيتولى فريق العمل المشترك بين الطرفين وضع أهداف استراتيجية موحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطط العمل التنفيذية مع تحديد الأدوار المنوطة بكل طرف.

ويتركز عمل "مسك الخيرية" و"وقف سليمان الراجحي"، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، على بناء القدرات عند المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، ودعم إطلاق واستدامة تلك المنظمات من خلال تبني المبادرات الشبابية المتميزة.

وتُعَد مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية هادفة إلى تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية عند الشباب.

وسيساهم تعاون المؤسسة مع مؤسسة تنموية واجتماعية مرموقة كـ"وقف سليمان الراجحي" في مضاعفة جهود تنمية القطاع غير الربحي، وينهض بقدرات المنظمات العاملة فيه لا سيما الشبابية منها، بما يؤدي إلى تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع وزيادة مشاركته في بناء اقتصاد المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيع مذكرة بنّاء بين "مسك الخيرية" و"وقف سليمان الراجحي"
سبق

أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مذكرة تفاهم مع "وَقْف سليمان الراجحي" تهدف للتعاون وتنسيق جهود تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعظيم أثرها الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع الثالث في المملكة.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن جانب الوقف الرئيس التنفيذي الأمين العام عبدالعزيز بن سليمان الراجحي، في مقر مؤسسة "مسك الخيرية" بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى بحث فرص العمل المشترك لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية في المملكة، ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية عند الطرفين.

وسيتولى فريق العمل المشترك بين الطرفين وضع أهداف استراتيجية موحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطط العمل التنفيذية مع تحديد الأدوار المنوطة بكل طرف.

ويتركز عمل "مسك الخيرية" و"وقف سليمان الراجحي"، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، على بناء القدرات عند المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، ودعم إطلاق واستدامة تلك المنظمات من خلال تبني المبادرات الشبابية المتميزة.

وتُعَد مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية هادفة إلى تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية عند الشباب.

وسيساهم تعاون المؤسسة مع مؤسسة تنموية واجتماعية مرموقة كـ"وقف سليمان الراجحي" في مضاعفة جهود تنمية القطاع غير الربحي، وينهض بقدرات المنظمات العاملة فيه لا سيما الشبابية منها، بما يؤدي إلى تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع وزيادة مشاركته في بناء اقتصاد المملكة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
06:10 PM

توقيع مذكرة بنّاء بين "مسك الخيرية" و"وقف سليمان الراجحي"

في سياق المساعي الرامية لتكامل الجهود لدعم القطاع الثالث

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
423

أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مذكرة تفاهم مع "وَقْف سليمان الراجحي" تهدف للتعاون وتنسيق جهود تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعظيم أثرها الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع الثالث في المملكة.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن جانب الوقف الرئيس التنفيذي الأمين العام عبدالعزيز بن سليمان الراجحي، في مقر مؤسسة "مسك الخيرية" بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى بحث فرص العمل المشترك لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية في المملكة، ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية عند الطرفين.

وسيتولى فريق العمل المشترك بين الطرفين وضع أهداف استراتيجية موحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطط العمل التنفيذية مع تحديد الأدوار المنوطة بكل طرف.

ويتركز عمل "مسك الخيرية" و"وقف سليمان الراجحي"، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، على بناء القدرات عند المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، ودعم إطلاق واستدامة تلك المنظمات من خلال تبني المبادرات الشبابية المتميزة.

وتُعَد مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية هادفة إلى تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية عند الشباب.

وسيساهم تعاون المؤسسة مع مؤسسة تنموية واجتماعية مرموقة كـ"وقف سليمان الراجحي" في مضاعفة جهود تنمية القطاع غير الربحي، وينهض بقدرات المنظمات العاملة فيه لا سيما الشبابية منها، بما يؤدي إلى تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع وزيادة مشاركته في بناء اقتصاد المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,788
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة