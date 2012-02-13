نقل 4% من أسهم "أرامكو" لـ"الصندوق السيادي" تعزيزًا لمحفظته الاستثمارية تدعمه حوكمة موثوقة

"البوعينين" لـ"سبق": عملية التناقل لن تؤثر على الشركة ولا على سياسة توزيع الأرباح

‬أوضح عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق" أن المملكة من خلال رؤية 2030 تستهدف تحقيق أهداف متعددة؛ ومنها في الجانب الاقتصادي والمالي، وتنويع مصادر الاقتصاد، وبما يحقق التحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل؛ لتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف "البوعينين" أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة) يعد المحرك والداعم الأكبر للتحول الاقتصادي، وهو ما يستوجب تعزيز أصوله ورفع إمكانياته وتمكينه من تحقيق استراتيجيته الداعمة لتحقيق مستهدفات الرؤية، لذا يمكن القول إن نقل ملكية 4% من أسهم أرامكو للصندوق سيسهم في تعزيز أصوله ونموها وستزيد من قدراته المالية، واستثماراته المستقبلية.

وأبان أنه من المتعارف عليه أن نقل الأصول وضخ رأس المال من الدولة من مصادر تمويل الصندوق الرئيسة، مما يعني أن نقل الأسهم للصندوق جاءت وفق حوكمة منضبطة وآلية قانونية متوافقة مع أهداف استراتيجية الصندوق، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أنه رغم أهمية نقل الأسهم للصندوق إلا أن عملية التناقل لن تؤثر على شركة أرامكو ولا على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية، بل إن تعزيز أصول الصندوق بأسهم أرامكو سيزيد من ملاءته وجودة أصوله وقدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية محليًا وخارجيًا.

وبيّن "البوعينين" أن ذلك سيسهم في دعم تصنيف صندوق الاستثمارات العامة الائتماني، خاصة أنه حصل على تصنيف مرتفع ولأول مرة في من وكالتي "موديز وفيتش"، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمته.

واختتم "البوعينين" أن الأكيد هو أن قيادة المملكة تأخذ على عاتقها دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي، والمصالح الوطنية وهي تسابق الزمن من أجل تحقيق أهدافها التنموية وتحقيق مستهدفات الرؤية التي أعادت هيكلة الاقتصاد وأسهمت في صناعة المستقبل.