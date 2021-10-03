الأول منذ سنوات.. ملك الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري

طبقاً لبيان الديوان الملكي الأردني

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، الأحد، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

والاتصال هو الأول بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري منذ سنوات.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر "تويتر" أن الملك عبدالله الثاني "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما الأردن سوريا.