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الأول منذ سنوات.. ملك الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري

طبقاً لبيان الديوان الملكي الأردني

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، الأحد، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

والاتصال هو الأول بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري منذ سنوات.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر "تويتر" أن الملك عبدالله الثاني "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما الأردن سوريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأول منذ سنوات.. ملك الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري
سبق

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، الأحد، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

والاتصال هو الأول بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري منذ سنوات.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر "تويتر" أن الملك عبدالله الثاني "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما الأردن سوريا.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
04:24 PM

الأول منذ سنوات.. ملك الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري

طبقاً لبيان الديوان الملكي الأردني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,051

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، الأحد، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

والاتصال هو الأول بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري منذ سنوات.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر "تويتر" أن الملك عبدالله الثاني "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما الأردن سوريا.

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