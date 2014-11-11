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"عسير" و"تبوك" على خريطة "أمطار الإثنين" .. تنبيه وتحذير

دعوات بتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم, إلى توخي الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرض المنطقة لتقلبات جوية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع بن زايد العمري، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم، عن وجود تنبيه متقدم يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة على تبوك ومحافظ تيماء.

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق, وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وقال "العمري": مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

من ناحية أخرى، أصدرت "الأرصاد"، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: خميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة، والمجاردة، والنماص وتنومة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار ستمتد إلى سواحل منطقة عسير والطرق السريعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

أمطار الإثنين الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسير" و"تبوك" على خريطة "أمطار الإثنين" .. تنبيه وتحذير
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم, إلى توخي الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرض المنطقة لتقلبات جوية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع بن زايد العمري، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم، عن وجود تنبيه متقدم يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة على تبوك ومحافظ تيماء.

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق, وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وقال "العمري": مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

من ناحية أخرى، أصدرت "الأرصاد"، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: خميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة، والمجاردة، والنماص وتنومة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار ستمتد إلى سواحل منطقة عسير والطرق السريعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:55 PM

"عسير" و"تبوك" على خريطة "أمطار الإثنين" .. تنبيه وتحذير

دعوات بتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم, إلى توخي الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرض المنطقة لتقلبات جوية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع بن زايد العمري، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم، عن وجود تنبيه متقدم يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة على تبوك ومحافظ تيماء.

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق, وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وقال "العمري": مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

من ناحية أخرى، أصدرت "الأرصاد"، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: خميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة، والمجاردة، والنماص وتنومة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار ستمتد إلى سواحل منطقة عسير والطرق السريعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

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