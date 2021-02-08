200 مفقود ومصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بالهند
متحدث الشرطة: عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة
قضى ثلاثة أشخاص فيما فُقد 200 آخرون اليوم في انهيار جليدي في الهيمالايا تسبب بفيضان في نهر غمر محطتي توليد كهرباء شمال الهند.
وأوضح متحدث باسم الشرطة بولاية أوتاراخُند أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر، مشيرًا إلى أن معظم المفقودين كانوا موجودين في محطتي توليد الكهرباء اللتين غُمرتا بالمياه بعد سقوط جزء كبير من الجبل الجليدي.
200 مفقود ومصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بالهند
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-08
قضى ثلاثة أشخاص فيما فُقد 200 آخرون اليوم في انهيار جليدي في الهيمالايا تسبب بفيضان في نهر غمر محطتي توليد كهرباء شمال الهند.
وأوضح متحدث باسم الشرطة بولاية أوتاراخُند أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر، مشيرًا إلى أن معظم المفقودين كانوا موجودين في محطتي توليد الكهرباء اللتين غُمرتا بالمياه بعد سقوط جزء كبير من الجبل الجليدي.
وأكد أن عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة.
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
12:44 AM
200 مفقود ومصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بالهند
متحدث الشرطة: عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة
قضى ثلاثة أشخاص فيما فُقد 200 آخرون اليوم في انهيار جليدي في الهيمالايا تسبب بفيضان في نهر غمر محطتي توليد كهرباء شمال الهند.
وأوضح متحدث باسم الشرطة بولاية أوتاراخُند أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر، مشيرًا إلى أن معظم المفقودين كانوا موجودين في محطتي توليد الكهرباء اللتين غُمرتا بالمياه بعد سقوط جزء كبير من الجبل الجليدي.