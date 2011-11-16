الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

وردت لفظة الحكمة في مواضع عدة بالقرآن الكريم، وهي ـ أي الحكمة ـ أفكار منطوقة، تجري على لسان شخص يُفضِّله الناس، يثقون برجاحة عقله؛ فيؤمُّه العباد لفض نزاعات أسرية، ومالية وإدارية، كذلك الحقوقية.. كما يسري ذلك لتزكية أو توصية.
أيضًا وُصفت [الحكمة] بأنها فقه، علم، فهم، عظة، وحجة العقل..
لقمان الحكيم ممن أنعم الله عليه من النبيين والصالحين.. فأنزل الله -عز وجل- به قرآنًا يُتلى إلى يوم الدين، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}. فالحكمة لا ترتبط بعمر معين وفئة محددة..
ولا أعلم إن كان هناك ارتباط بين الحكمة والإلهام، والذكاء والفطنة.. ربما.. ولكنها في كل الأحوال سمة عظيمة، حظيظ مَن يتمتع بها.
وللمقاربة، فقد دعا أحد الشيوخ ثلاثة من أبناء عشيرته؛ كي ينيب أحدهم في أمور القبيلة وأحوالها؛ فأخضعهم جميعًا لاختبار بسيط؛ إذ وضع فنجان قهوة أمام كل واحد منهم، وطلب إفراغه، وقال: شرط ألا تُشرب أو تُسكب القهوة. لم يتمكن أكبرهم سنًّا، كما عجز الأوسط، فانتقل للأصغر، فما كان منه إلا أنن غمس طرف ردائه في الفنجان حتى أفرغه به..
وكتب طرفة بن العبد في شأن الحكمة:
إِذا كُنتَ في حاجَةٍ مُرسِلاً ** فَأَرسِل حَكيماً وَلا توصِهِ
هناك قصص لمبادرات وقرارات إدارية مهمة نُفِّذت فجنت مليارات الدولارات، وأخرى أنقذت كبريات الشركات من الإفلاس والتصفية حول العالم.. فهل يتدخل الذكاء الاصطناعي لإصلاح ما أفسده الدهر، ويسهم في صنع قرارات إدارية حكيمة؟.. إن غدًا لناظره قريب.
وردت لفظة الحكمة في مواضع عدة بالقرآن الكريم، وهي ـ أي الحكمة ـ أفكار منطوقة، تجري على لسان شخص يُفضِّله الناس، يثقون برجاحة عقله؛ فيؤمُّه العباد لفض نزاعات أسرية، ومالية وإدارية، كذلك الحقوقية.. كما يسري ذلك لتزكية أو توصية.
أيضًا وُصفت [الحكمة] بأنها فقه، علم، فهم، عظة، وحجة العقل..
لقمان الحكيم ممن أنعم الله عليه من النبيين والصالحين.. فأنزل الله -عز وجل- به قرآنًا يُتلى إلى يوم الدين، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}. فالحكمة لا ترتبط بعمر معين وفئة محددة..
ولا أعلم إن كان هناك ارتباط بين الحكمة والإلهام، والذكاء والفطنة.. ربما.. ولكنها في كل الأحوال سمة عظيمة، حظيظ مَن يتمتع بها.
وللمقاربة، فقد دعا أحد الشيوخ ثلاثة من أبناء عشيرته؛ كي ينيب أحدهم في أمور القبيلة وأحوالها؛ فأخضعهم جميعًا لاختبار بسيط؛ إذ وضع فنجان قهوة أمام كل واحد منهم، وطلب إفراغه، وقال: شرط ألا تُشرب أو تُسكب القهوة. لم يتمكن أكبرهم سنًّا، كما عجز الأوسط، فانتقل للأصغر، فما كان منه إلا أنن غمس طرف ردائه في الفنجان حتى أفرغه به..
وكتب طرفة بن العبد في شأن الحكمة:
إِذا كُنتَ في حاجَةٍ مُرسِلاً ** فَأَرسِل حَكيماً وَلا توصِهِ
هناك قصص لمبادرات وقرارات إدارية مهمة نُفِّذت فجنت مليارات الدولارات، وأخرى أنقذت كبريات الشركات من الإفلاس والتصفية حول العالم.. فهل يتدخل الذكاء الاصطناعي لإصلاح ما أفسده الدهر، ويسهم في صنع قرارات إدارية حكيمة؟.. إن غدًا لناظره قريب.
وردت لفظة الحكمة في مواضع عدة بالقرآن الكريم، وهي ـ أي الحكمة ـ أفكار منطوقة، تجري على لسان شخص يُفضِّله الناس، يثقون برجاحة عقله؛ فيؤمُّه العباد لفض نزاعات أسرية، ومالية وإدارية، كذلك الحقوقية.. كما يسري ذلك لتزكية أو توصية.
أيضًا وُصفت [الحكمة] بأنها فقه، علم، فهم، عظة، وحجة العقل..
لقمان الحكيم ممن أنعم الله عليه من النبيين والصالحين.. فأنزل الله -عز وجل- به قرآنًا يُتلى إلى يوم الدين، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}. فالحكمة لا ترتبط بعمر معين وفئة محددة..
ولا أعلم إن كان هناك ارتباط بين الحكمة والإلهام، والذكاء والفطنة.. ربما.. ولكنها في كل الأحوال سمة عظيمة، حظيظ مَن يتمتع بها.
وللمقاربة، فقد دعا أحد الشيوخ ثلاثة من أبناء عشيرته؛ كي ينيب أحدهم في أمور القبيلة وأحوالها؛ فأخضعهم جميعًا لاختبار بسيط؛ إذ وضع فنجان قهوة أمام كل واحد منهم، وطلب إفراغه، وقال: شرط ألا تُشرب أو تُسكب القهوة. لم يتمكن أكبرهم سنًّا، كما عجز الأوسط، فانتقل للأصغر، فما كان منه إلا أنن غمس طرف ردائه في الفنجان حتى أفرغه به..
وكتب طرفة بن العبد في شأن الحكمة:
إِذا كُنتَ في حاجَةٍ مُرسِلاً ** فَأَرسِل حَكيماً وَلا توصِهِ
هناك قصص لمبادرات وقرارات إدارية مهمة نُفِّذت فجنت مليارات الدولارات، وأخرى أنقذت كبريات الشركات من الإفلاس والتصفية حول العالم.. فهل يتدخل الذكاء الاصطناعي لإصلاح ما أفسده الدهر، ويسهم في صنع قرارات إدارية حكيمة؟.. إن غدًا لناظره قريب.