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"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة

قال تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
12:17 PM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة

قال تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,169

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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