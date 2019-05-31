"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة
قال تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-31
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
12:17 PM
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة
قال تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.