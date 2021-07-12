"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-12
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:51 AM
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.