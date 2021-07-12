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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:51 AM

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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