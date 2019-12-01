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حفريات تحاصر سكان "شرائع المجاهدين" بمكة المكرمة

صعوبة في الخروج والدخول إلى المنازل

اشتكى عددٌ من سكان شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، من صعوبة الخروج والدخول من وإلى منازلهم، والوصول إلى أحد المساجد بسبب ما أحدثته إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية في الحي، دون وضع حواجز أو ممرات يستطيع من خلالها السكان العبور.

وقال كلٌ من حجب العصيمي، ومحمد المالكي، وأحمد الزهراني، من سكان شرائع المجاهدين، في شكوى تلقتها "سبق": "نعاني بسبب حصار حفريات عميقة أحدثتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية، في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، دون وضع ممرات نستطيع من خلالها العبور والخروج والدخول من منازلنا أو حتى الوصول إلى المسجد".

وأضافوا: "على الرغم من عمق تلك الحفريات إلا أنها تفتقد لأدوات السلامة، خصوصًا مع أوقات هطول الأمطار، وخطرها المحتوم على الأطفال".

ولفتوا إلى أن مركباتهم هي الأخرى محتجزة خلف تلك الحفريات، فضلاً عن الخطر الذي يهدد أرواح أطفالهم بسببها.

وطالب المتضررون، الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وتحرير مركباتهم المحتجزة خلف تلك الحفريات، ووضع ممرات خاصة للمشاة وتأمين الموقع.

مكة المكرمة الشرائع مشروع كيابل كهربائية

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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حفريات تحاصر سكان "شرائع المجاهدين" بمكة المكرمة
سبق

اشتكى عددٌ من سكان شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، من صعوبة الخروج والدخول من وإلى منازلهم، والوصول إلى أحد المساجد بسبب ما أحدثته إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية في الحي، دون وضع حواجز أو ممرات يستطيع من خلالها السكان العبور.

وقال كلٌ من حجب العصيمي، ومحمد المالكي، وأحمد الزهراني، من سكان شرائع المجاهدين، في شكوى تلقتها "سبق": "نعاني بسبب حصار حفريات عميقة أحدثتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية، في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، دون وضع ممرات نستطيع من خلالها العبور والخروج والدخول من منازلنا أو حتى الوصول إلى المسجد".

وأضافوا: "على الرغم من عمق تلك الحفريات إلا أنها تفتقد لأدوات السلامة، خصوصًا مع أوقات هطول الأمطار، وخطرها المحتوم على الأطفال".

ولفتوا إلى أن مركباتهم هي الأخرى محتجزة خلف تلك الحفريات، فضلاً عن الخطر الذي يهدد أرواح أطفالهم بسببها.

وطالب المتضررون، الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وتحرير مركباتهم المحتجزة خلف تلك الحفريات، ووضع ممرات خاصة للمشاة وتأمين الموقع.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:24 PM

حفريات تحاصر سكان "شرائع المجاهدين" بمكة المكرمة

صعوبة في الخروج والدخول إلى المنازل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اشتكى عددٌ من سكان شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، من صعوبة الخروج والدخول من وإلى منازلهم، والوصول إلى أحد المساجد بسبب ما أحدثته إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية في الحي، دون وضع حواجز أو ممرات يستطيع من خلالها السكان العبور.

وقال كلٌ من حجب العصيمي، ومحمد المالكي، وأحمد الزهراني، من سكان شرائع المجاهدين، في شكوى تلقتها "سبق": "نعاني بسبب حصار حفريات عميقة أحدثتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية، في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، دون وضع ممرات نستطيع من خلالها العبور والخروج والدخول من منازلنا أو حتى الوصول إلى المسجد".

وأضافوا: "على الرغم من عمق تلك الحفريات إلا أنها تفتقد لأدوات السلامة، خصوصًا مع أوقات هطول الأمطار، وخطرها المحتوم على الأطفال".

ولفتوا إلى أن مركباتهم هي الأخرى محتجزة خلف تلك الحفريات، فضلاً عن الخطر الذي يهدد أرواح أطفالهم بسببها.

وطالب المتضررون، الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وتحرير مركباتهم المحتجزة خلف تلك الحفريات، ووضع ممرات خاصة للمشاة وتأمين الموقع.

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