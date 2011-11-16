أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
"التحالف": الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مُسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
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"التحالف": الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مُسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-15
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
07:26 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:43 AM
"التحالف": الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مُسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
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