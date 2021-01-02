النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد

دعت الوزارة الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين ولبس الكمامة

أعلنت وزارة الصحة، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (101) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362979) حالة، من بينها (2477) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (354) حالة حرجة، كما تم تسجيل (182) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (354263) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6239) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعًا؛ "لافتةً إلى أنه تم إجراء (27169) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد
سبق

أعلنت وزارة الصحة، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (101) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362979) حالة، من بينها (2477) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (354) حالة حرجة، كما تم تسجيل (182) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (354263) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6239) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعًا؛ "لافتةً إلى أنه تم إجراء (27169) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
04:03 PM

الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد

دعت الوزارة الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين ولبس الكمامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
285

أعلنت وزارة الصحة، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (101) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362979) حالة، من بينها (2477) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (354) حالة حرجة، كما تم تسجيل (182) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (354263) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6239) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعًا؛ "لافتةً إلى أنه تم إجراء (27169) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة