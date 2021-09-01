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"تقويم التعليم" تمثّل المملكة في اجتماع الشبكة الخليجية

لمناقشة تأثير جائحة كورونا على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي

شاركت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب في الحلقة النقاشية التي نظمتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون، التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بعد؛ بهدف مناقشة مدى تأثير جائحة كورونا على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.

واستعرض مدير عام الاعتماد البرامجي بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. بندر بن عبد الرحمن الخيّال، دور الهيئة ومراكزها ومسؤولياتها في جودة التعليم والتدريب بالمملكة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها لاستمرار العمل خلال الجائحة.

وعرض خلال اللقاء أهم الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال الجائحة لضمان استمرار دورها الوطني في تعزيز جودة التعليم وأساليب وآليات العمل المتّبعة في عملية الاعتماد الأكاديمي جراء استمرار الجائحة لما يقارب العام والنصف، والجهود التي بذلتها الهيئة في مواكبة التحول السريع لأنماط التعليم، متضمنة الأعمال الداخلية، واستمرار فحص الوثائق المقدمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستمرار الدراسات التقويمية كالدراسة التقويمية لجودة التعليم بالجامعات الأهلية، وتنفيذ بعض أجزائها من خلال التقنيات التي وفرتها الهيئة.

واستعرض د. الخيّال التوجهات المستقبلية للهيئة في ضمان جودة التعليم العالي من خلال منظومة متكاملة للتحول نحو تطبيق مفاهيم وأسس الجيل الرابع للجودة، متضمنة الأبعاد الاستراتيجية للتحول والقيمة المضافة الناتجة عن تطبيقه، مع التركيز على آليات الهيئة في ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وعن بعد، وإجراءاتها نحو الزيارات الافتراضية للاعتماد اتساقًا مع التحولات الرقمية المستجدة، وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

إضافة إلى ذلك فقد تم استعراض منهجية الإعداد التي شملت استطلاع التجارب الدولية والوطنية، ودور الشركاء من الجامعات والهيئات الوطنية، وسوق العمل، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير الأدلة الإجرائية اللازمة، مع المتابعة والتطوير المستمر خلال التطبيق الذي يشمل فترة تجريبية، وبعد ذلك تقييم التجربة والبناء عليها لتصبح أحد أفضل الممارسات الدولية التي يشار إليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تمثّل المملكة في اجتماع الشبكة الخليجية
سبق

شاركت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب في الحلقة النقاشية التي نظمتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون، التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بعد؛ بهدف مناقشة مدى تأثير جائحة كورونا على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.

واستعرض مدير عام الاعتماد البرامجي بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. بندر بن عبد الرحمن الخيّال، دور الهيئة ومراكزها ومسؤولياتها في جودة التعليم والتدريب بالمملكة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها لاستمرار العمل خلال الجائحة.

وعرض خلال اللقاء أهم الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال الجائحة لضمان استمرار دورها الوطني في تعزيز جودة التعليم وأساليب وآليات العمل المتّبعة في عملية الاعتماد الأكاديمي جراء استمرار الجائحة لما يقارب العام والنصف، والجهود التي بذلتها الهيئة في مواكبة التحول السريع لأنماط التعليم، متضمنة الأعمال الداخلية، واستمرار فحص الوثائق المقدمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستمرار الدراسات التقويمية كالدراسة التقويمية لجودة التعليم بالجامعات الأهلية، وتنفيذ بعض أجزائها من خلال التقنيات التي وفرتها الهيئة.

واستعرض د. الخيّال التوجهات المستقبلية للهيئة في ضمان جودة التعليم العالي من خلال منظومة متكاملة للتحول نحو تطبيق مفاهيم وأسس الجيل الرابع للجودة، متضمنة الأبعاد الاستراتيجية للتحول والقيمة المضافة الناتجة عن تطبيقه، مع التركيز على آليات الهيئة في ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وعن بعد، وإجراءاتها نحو الزيارات الافتراضية للاعتماد اتساقًا مع التحولات الرقمية المستجدة، وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

إضافة إلى ذلك فقد تم استعراض منهجية الإعداد التي شملت استطلاع التجارب الدولية والوطنية، ودور الشركاء من الجامعات والهيئات الوطنية، وسوق العمل، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير الأدلة الإجرائية اللازمة، مع المتابعة والتطوير المستمر خلال التطبيق الذي يشمل فترة تجريبية، وبعد ذلك تقييم التجربة والبناء عليها لتصبح أحد أفضل الممارسات الدولية التي يشار إليها.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
05:02 PM

"تقويم التعليم" تمثّل المملكة في اجتماع الشبكة الخليجية

لمناقشة تأثير جائحة كورونا على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب في الحلقة النقاشية التي نظمتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون، التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بعد؛ بهدف مناقشة مدى تأثير جائحة كورونا على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.

واستعرض مدير عام الاعتماد البرامجي بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. بندر بن عبد الرحمن الخيّال، دور الهيئة ومراكزها ومسؤولياتها في جودة التعليم والتدريب بالمملكة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها لاستمرار العمل خلال الجائحة.

وعرض خلال اللقاء أهم الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال الجائحة لضمان استمرار دورها الوطني في تعزيز جودة التعليم وأساليب وآليات العمل المتّبعة في عملية الاعتماد الأكاديمي جراء استمرار الجائحة لما يقارب العام والنصف، والجهود التي بذلتها الهيئة في مواكبة التحول السريع لأنماط التعليم، متضمنة الأعمال الداخلية، واستمرار فحص الوثائق المقدمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستمرار الدراسات التقويمية كالدراسة التقويمية لجودة التعليم بالجامعات الأهلية، وتنفيذ بعض أجزائها من خلال التقنيات التي وفرتها الهيئة.

واستعرض د. الخيّال التوجهات المستقبلية للهيئة في ضمان جودة التعليم العالي من خلال منظومة متكاملة للتحول نحو تطبيق مفاهيم وأسس الجيل الرابع للجودة، متضمنة الأبعاد الاستراتيجية للتحول والقيمة المضافة الناتجة عن تطبيقه، مع التركيز على آليات الهيئة في ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وعن بعد، وإجراءاتها نحو الزيارات الافتراضية للاعتماد اتساقًا مع التحولات الرقمية المستجدة، وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

إضافة إلى ذلك فقد تم استعراض منهجية الإعداد التي شملت استطلاع التجارب الدولية والوطنية، ودور الشركاء من الجامعات والهيئات الوطنية، وسوق العمل، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير الأدلة الإجرائية اللازمة، مع المتابعة والتطوير المستمر خلال التطبيق الذي يشمل فترة تجريبية، وبعد ذلك تقييم التجربة والبناء عليها لتصبح أحد أفضل الممارسات الدولية التي يشار إليها.

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