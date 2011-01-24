كورونا في 5 دول.. 3895 وفاة بالولايات المتحدة و1200 بالبرازيل وعزل مستشفى بألمانيا

كوريا الجنوبية تسجل 392 إصابة جديدة و80 حالة بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، عن تسجيلها 62334 إصابة و1202 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 62334؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 8816254 حالة.

وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل التي سجلت يوم 20 يناير 64385 حالة، وفي 21 يناير 59119، وفي 22 يناير 56552.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1202 وفاة ناجمتين عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 216445 شخصًا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 20 يناير 1340 حالة، وفي 21 يناير 1316، وفي 22 يناير 1096.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ألمانيا

عزلت السلطات الألمانية، مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية الأسرع انتشارًا.

وأشارت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف بالعاصمة، إلى أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضًا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس كورونا الأسرع انتشارًا.

ولفتت إلى أن الإصابات كشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.

وأكدت أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.

الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح اليوم السبت.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعين من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر- بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضد المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 24.704.417 إصابة؛ فيما بلغت الوفيات 412.592.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75.084 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.349 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88991 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635 وفاة.