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الشوط الثـالث في "رماح" يشهد أفضلية التوقيت لـ"جود" و"بنت سنافي"

يختتم السباق الثلاثاء المقبل

سجلت "جود" لمالكها عايض اليامي، التوقيت الأفضل في منافسات الفترة الصباحية في رابع أيام سباق رماح للهجن، بعد أن أنهت الشوط الثالث بتوقيت 12:29.155 في ثنايا بكار "قعدان" لمسافة 8 كم، فيما جاءت "مياسه" أولاً في الشوط الأول، و"متعب" لمالكه سالم الهاجري في الشوط الثاني، فيما شهد الشوط الرابع تحقيق "متعب" لمالكه علي زنيفر المري أولاً.

وحققت المراكز الأولى في الأشواط من الخامس حتى العاشر على التوالي كل من: "بيان، جبار، الجزيرة، مغادر، جلموده، ميلش".

وفي الفترة المسائية التي شهدت أربعة أشواط في ثنايا بكار "قعدان" لمسافة 8 كم، حققت "بنت سنافي" لمالكها محمد حمد المري الأفضلية في التوقيت بزمن 12:25.303 في الشوط الثالث التي حلت فيه بالمركز الأول.

وفي الشوط الأول جاءت "إنجاز" أولاً، وحلت "ضاوي" في المركز الأول في الشوط الثاني، فيما فازت بالمركز الأول "مليش" في الشوط الأخير "الرابع" من منافسات اليوم الأحد.

يذكر أن سباق رماح للهجن انطلق الخميس الماضي بمجموع 114 شوطاً؛ منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، ويختتم الثلاثاء القادم على ميدان الهجن بمحافظة رماح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشوط الثـالث في "رماح" يشهد أفضلية التوقيت لـ"جود" و"بنت سنافي"
سبق

سجلت "جود" لمالكها عايض اليامي، التوقيت الأفضل في منافسات الفترة الصباحية في رابع أيام سباق رماح للهجن، بعد أن أنهت الشوط الثالث بتوقيت 12:29.155 في ثنايا بكار "قعدان" لمسافة 8 كم، فيما جاءت "مياسه" أولاً في الشوط الأول، و"متعب" لمالكه سالم الهاجري في الشوط الثاني، فيما شهد الشوط الرابع تحقيق "متعب" لمالكه علي زنيفر المري أولاً.

وحققت المراكز الأولى في الأشواط من الخامس حتى العاشر على التوالي كل من: "بيان، جبار، الجزيرة، مغادر، جلموده، ميلش".

وفي الفترة المسائية التي شهدت أربعة أشواط في ثنايا بكار "قعدان" لمسافة 8 كم، حققت "بنت سنافي" لمالكها محمد حمد المري الأفضلية في التوقيت بزمن 12:25.303 في الشوط الثالث التي حلت فيه بالمركز الأول.

وفي الشوط الأول جاءت "إنجاز" أولاً، وحلت "ضاوي" في المركز الأول في الشوط الثاني، فيما فازت بالمركز الأول "مليش" في الشوط الأخير "الرابع" من منافسات اليوم الأحد.

يذكر أن سباق رماح للهجن انطلق الخميس الماضي بمجموع 114 شوطاً؛ منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، ويختتم الثلاثاء القادم على ميدان الهجن بمحافظة رماح.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
04:34 PM

الشوط الثـالث في "رماح" يشهد أفضلية التوقيت لـ"جود" و"بنت سنافي"

يختتم السباق الثلاثاء المقبل

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نافل السبيعي - رماح
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سجلت "جود" لمالكها عايض اليامي، التوقيت الأفضل في منافسات الفترة الصباحية في رابع أيام سباق رماح للهجن، بعد أن أنهت الشوط الثالث بتوقيت 12:29.155 في ثنايا بكار "قعدان" لمسافة 8 كم، فيما جاءت "مياسه" أولاً في الشوط الأول، و"متعب" لمالكه سالم الهاجري في الشوط الثاني، فيما شهد الشوط الرابع تحقيق "متعب" لمالكه علي زنيفر المري أولاً.

وحققت المراكز الأولى في الأشواط من الخامس حتى العاشر على التوالي كل من: "بيان، جبار، الجزيرة، مغادر، جلموده، ميلش".

وفي الفترة المسائية التي شهدت أربعة أشواط في ثنايا بكار "قعدان" لمسافة 8 كم، حققت "بنت سنافي" لمالكها محمد حمد المري الأفضلية في التوقيت بزمن 12:25.303 في الشوط الثالث التي حلت فيه بالمركز الأول.

وفي الشوط الأول جاءت "إنجاز" أولاً، وحلت "ضاوي" في المركز الأول في الشوط الثاني، فيما فازت بالمركز الأول "مليش" في الشوط الأخير "الرابع" من منافسات اليوم الأحد.

يذكر أن سباق رماح للهجن انطلق الخميس الماضي بمجموع 114 شوطاً؛ منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، ويختتم الثلاثاء القادم على ميدان الهجن بمحافظة رماح.

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