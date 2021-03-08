النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من كورونا

بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 116.8 مليون

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، ارتفع إلى أكثر من 116.8 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.817.145، وإجمالي الوفيات 2.592.768.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ524987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.991.537، وفق "روسيا اليوم".

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 265411 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 11.019.344.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 190.357، وإجمالي إصابات 2.125.866.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 157.756، وإجمالي الإصابات 11.210.799.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.736، وإجمالي إصابات 4.231.166.

وسادساً إيطاليا بإجمالي وفيات 99.785 وإجمالي إصابات 3.067.486.

وفي المرتبة السابعة تأتي فرنسا بإجمالي وفيات 88.727، وإجمالي إصابات 3.964.078.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 87.614 وإجمالي إصابات 4.274.263.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.956، وإجمالي إصابات 2.508.655.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من كورونا
سبق

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، ارتفع إلى أكثر من 116.8 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.817.145، وإجمالي الوفيات 2.592.768.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ524987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.991.537، وفق "روسيا اليوم".

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 265411 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 11.019.344.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 190.357، وإجمالي إصابات 2.125.866.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 157.756، وإجمالي الإصابات 11.210.799.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.736، وإجمالي إصابات 4.231.166.

وسادساً إيطاليا بإجمالي وفيات 99.785 وإجمالي إصابات 3.067.486.

وفي المرتبة السابعة تأتي فرنسا بإجمالي وفيات 88.727، وإجمالي إصابات 3.964.078.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 87.614 وإجمالي إصابات 4.274.263.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.956، وإجمالي إصابات 2.508.655.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:25 PM

قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من كورونا

بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 116.8 مليون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
554

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، ارتفع إلى أكثر من 116.8 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.817.145، وإجمالي الوفيات 2.592.768.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ524987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.991.537، وفق "روسيا اليوم".

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 265411 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 11.019.344.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 190.357، وإجمالي إصابات 2.125.866.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 157.756، وإجمالي الإصابات 11.210.799.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.736، وإجمالي إصابات 4.231.166.

وسادساً إيطاليا بإجمالي وفيات 99.785 وإجمالي إصابات 3.067.486.

وفي المرتبة السابعة تأتي فرنسا بإجمالي وفيات 88.727، وإجمالي إصابات 3.964.078.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 87.614 وإجمالي إصابات 4.274.263.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.956، وإجمالي إصابات 2.508.655.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,158

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة