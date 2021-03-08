قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من كورونا

بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 116.8 مليون

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، ارتفع إلى أكثر من 116.8 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.817.145، وإجمالي الوفيات 2.592.768.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ524987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.991.537، وفق "روسيا اليوم".

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 265411 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 11.019.344.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 190.357، وإجمالي إصابات 2.125.866.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 157.756، وإجمالي الإصابات 11.210.799.





وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.736، وإجمالي إصابات 4.231.166.

وسادساً إيطاليا بإجمالي وفيات 99.785 وإجمالي إصابات 3.067.486.

وفي المرتبة السابعة تأتي فرنسا بإجمالي وفيات 88.727، وإجمالي إصابات 3.964.078.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 87.614 وإجمالي إصابات 4.274.263.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.956، وإجمالي إصابات 2.508.655.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.