إطارات هنكوك الجديدة تفوز بجائزة ريد دوت ٢٠١٩.. وهذه مميزاتها

جائزة تهتم في جودة التصميم العالية

حازت إطارات هنكوك على جائزة ريد دوت ٢٠١٩ من فئة تصميم المنتجات عن الإطار S1 evo 3 (K127) الجديد كلياً، وهي جائزة تهتم في جودة التصميم العالية.

ويعد الإطار (Ventus S1 evo 3 (K127)) الحائز على الجائزة إطاراً جديداً من طراز UHP يوفر أداءً فائقاً في الطرقات الجافة والمبللة بالإضافة إلى الراحة التي يتمتع بها مَن داخل المركبة.

ويمتاز الجزء الخارجي بشدة الصلابة والداخلي المزدوج للخارج يقلل من الضوضاء ويعزز الأداء في الأسطح المبللة والجافة، أيضاً يتضمن الأخاديد المتشابكة الموجودة بالخارج التي تضمن الثبات في الطرق المبللة وتمنع الانزلاق على الأسطح الملساء مع ضمان جودة الأداء في الطرق الجافة، كما يشمل الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والأمان في الأداء، مما يجعل إطار Ventus S1 evo 3 خياراً مثالياً للسائقين الذين يولون الأولوية للسلامة والمسافة الطويلة والاستدامة.

من جهته تحدث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إطارات السيد هيون بن تشو هنكوك قائلاً "يسعدنا الفوز مرة أخرى بجائزة التصميم من رد دوت" مضيفاً "مع إضافة Ventus S1 evo 3 هذا العام، وبعد فوزنا المتعدد في الأعوام السابقة من جائزة ريد دوت، ستواصل إطارات هنكوك الرحلة لتعزيز تميزنا في تصميم المنتجات وتعزيز أصول علامتنا التجارية المتميزة في جميع أنحاء العالم. "

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بن شيهون السيد مروان بن شيهون، "يعزز الفوز بجائزة ريد دوت مرة أخرى التزام إطارات هنكوك بقيادة الريادة في المستقبل من خلال الابتكار التدريجي والتصميم الإبداعي، مضيفاً "ستكون فئة Ventus S1 evo 3 الحائزة على جوائز في وقت قريب جداً في مراكز هنكوك في جميع أنحاء المملكة".