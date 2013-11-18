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"سابك للمغذيات الزراعية" توفر حلولًا مستدامة لسوق المغذيات الزراعية في أفريقيا

خلال المنتدى الاستراتيجي للاتحاد الدولي للأسمدة المقام في دبي من 15 - 17 نوفمبر

عرضت شركة "سابك للمغذيات الزراعية" مجموعة من حلولها المتنوعة والمستدامة في المنتدى الاستراتيجي للاتحاد الدولي للأسمدة 2021م، الذي أقيم في دبي خلال المدة من 15 - 17 نوفمبر، الذي يركز على السوق الأفريقية في إطار مشاركاتها الدولية لدعم قدرة القطاع الزراعي على تلبية متطلبات الأمن الغذائي.

وبهذه المناسبة ألقى نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للأسمدة سمير آل عبد ربه، كلمة أكد فيها أن أفريقيا أحد أهم الموردين العالميين المحتملين للأغذية.

وذكر أن القارة تشكل فرصة نمو هائلة لصناعة المغذيات الزراعية بوصفها وسيلة أساسية لتحقيق أهداف إنتاج الغذاء لسكان العالم.

وأبان أن أفريقيا لا تزال تمثل سوقًا استراتيجيًا لشركة "سابك للمغذيات الزراعية"، مضيفًا: "ستعمل شركة "سابك للمغذيات الزراعية" على تسريع خططها لتقديم حلول أكثر تنوعًا واستدامة في مجال المغذيات الزراعية، وتوسيع حضورها من خلال تقديم قيمة متميزة لزبائنها في مناطق النمو الجذابة، مثل أفريقيا".

بدوره أفاد رئيس شركة "سابك للمغذيات الزراعية" فهد البتار، أن المنتدى شهد حواراً بنّاءً رفيع المستوى ضم أطرافاً متعددة، مع التركيز على قارة أفريقيا كونها سوقاً ذات إمكانات نمو عالية، وتحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفير الطعام لسكانها وللعالم أجمع في ظل تغير المناخ وتحول الأنظمة الغذائية.

وشاركت الشركة بوصفها الراعي الماسي في المنتدى الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة وضع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، ورصد الفرص الجديدة لصناعة الأسمدة فيها، كما سلط الضوء على التوصيات الرئيسة لقمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، ومؤتمر التغير المناخي "COP26".

وكانت "سابك" قد أعلنت العام الماضي عن توحيد أصولها في مجال المغذيات الزراعية تحت كيان واحد، وهو "شركة سابك للمغذيات الزراعية"، وقامت بنقل جميع إدارات أعمالها وكفاءاتها الأساسية في هذا المجال إلى الشركة الجديدة، مُعززة بذلك مستوى المرونة والتركيز في أعمالها.

وأكدت شركة "سابك للمغذيات الزراعية" التزامها بمواصلة تطوير أعمالها التي تجمع بين جانبي الاستدامة والابتكار عبر 20 مرفقاً للتقنية والابتكار حول العالم، مُستفيدةً من أربعة عقود من الوجود في السوق العالمي والسمعة الجيدة التي تتمتع بها علامة "سابك" التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابك للمغذيات الزراعية" توفر حلولًا مستدامة لسوق المغذيات الزراعية في أفريقيا
سبق

عرضت شركة "سابك للمغذيات الزراعية" مجموعة من حلولها المتنوعة والمستدامة في المنتدى الاستراتيجي للاتحاد الدولي للأسمدة 2021م، الذي أقيم في دبي خلال المدة من 15 - 17 نوفمبر، الذي يركز على السوق الأفريقية في إطار مشاركاتها الدولية لدعم قدرة القطاع الزراعي على تلبية متطلبات الأمن الغذائي.

وبهذه المناسبة ألقى نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للأسمدة سمير آل عبد ربه، كلمة أكد فيها أن أفريقيا أحد أهم الموردين العالميين المحتملين للأغذية.

وذكر أن القارة تشكل فرصة نمو هائلة لصناعة المغذيات الزراعية بوصفها وسيلة أساسية لتحقيق أهداف إنتاج الغذاء لسكان العالم.

وأبان أن أفريقيا لا تزال تمثل سوقًا استراتيجيًا لشركة "سابك للمغذيات الزراعية"، مضيفًا: "ستعمل شركة "سابك للمغذيات الزراعية" على تسريع خططها لتقديم حلول أكثر تنوعًا واستدامة في مجال المغذيات الزراعية، وتوسيع حضورها من خلال تقديم قيمة متميزة لزبائنها في مناطق النمو الجذابة، مثل أفريقيا".

بدوره أفاد رئيس شركة "سابك للمغذيات الزراعية" فهد البتار، أن المنتدى شهد حواراً بنّاءً رفيع المستوى ضم أطرافاً متعددة، مع التركيز على قارة أفريقيا كونها سوقاً ذات إمكانات نمو عالية، وتحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفير الطعام لسكانها وللعالم أجمع في ظل تغير المناخ وتحول الأنظمة الغذائية.

وشاركت الشركة بوصفها الراعي الماسي في المنتدى الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة وضع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، ورصد الفرص الجديدة لصناعة الأسمدة فيها، كما سلط الضوء على التوصيات الرئيسة لقمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، ومؤتمر التغير المناخي "COP26".

وكانت "سابك" قد أعلنت العام الماضي عن توحيد أصولها في مجال المغذيات الزراعية تحت كيان واحد، وهو "شركة سابك للمغذيات الزراعية"، وقامت بنقل جميع إدارات أعمالها وكفاءاتها الأساسية في هذا المجال إلى الشركة الجديدة، مُعززة بذلك مستوى المرونة والتركيز في أعمالها.

وأكدت شركة "سابك للمغذيات الزراعية" التزامها بمواصلة تطوير أعمالها التي تجمع بين جانبي الاستدامة والابتكار عبر 20 مرفقاً للتقنية والابتكار حول العالم، مُستفيدةً من أربعة عقود من الوجود في السوق العالمي والسمعة الجيدة التي تتمتع بها علامة "سابك" التجارية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
04:48 PM

"سابك للمغذيات الزراعية" توفر حلولًا مستدامة لسوق المغذيات الزراعية في أفريقيا

خلال المنتدى الاستراتيجي للاتحاد الدولي للأسمدة المقام في دبي من 15 - 17 نوفمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عرضت شركة "سابك للمغذيات الزراعية" مجموعة من حلولها المتنوعة والمستدامة في المنتدى الاستراتيجي للاتحاد الدولي للأسمدة 2021م، الذي أقيم في دبي خلال المدة من 15 - 17 نوفمبر، الذي يركز على السوق الأفريقية في إطار مشاركاتها الدولية لدعم قدرة القطاع الزراعي على تلبية متطلبات الأمن الغذائي.

وبهذه المناسبة ألقى نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للأسمدة سمير آل عبد ربه، كلمة أكد فيها أن أفريقيا أحد أهم الموردين العالميين المحتملين للأغذية.

وذكر أن القارة تشكل فرصة نمو هائلة لصناعة المغذيات الزراعية بوصفها وسيلة أساسية لتحقيق أهداف إنتاج الغذاء لسكان العالم.

وأبان أن أفريقيا لا تزال تمثل سوقًا استراتيجيًا لشركة "سابك للمغذيات الزراعية"، مضيفًا: "ستعمل شركة "سابك للمغذيات الزراعية" على تسريع خططها لتقديم حلول أكثر تنوعًا واستدامة في مجال المغذيات الزراعية، وتوسيع حضورها من خلال تقديم قيمة متميزة لزبائنها في مناطق النمو الجذابة، مثل أفريقيا".

بدوره أفاد رئيس شركة "سابك للمغذيات الزراعية" فهد البتار، أن المنتدى شهد حواراً بنّاءً رفيع المستوى ضم أطرافاً متعددة، مع التركيز على قارة أفريقيا كونها سوقاً ذات إمكانات نمو عالية، وتحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفير الطعام لسكانها وللعالم أجمع في ظل تغير المناخ وتحول الأنظمة الغذائية.

وشاركت الشركة بوصفها الراعي الماسي في المنتدى الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة وضع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، ورصد الفرص الجديدة لصناعة الأسمدة فيها، كما سلط الضوء على التوصيات الرئيسة لقمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، ومؤتمر التغير المناخي "COP26".

وكانت "سابك" قد أعلنت العام الماضي عن توحيد أصولها في مجال المغذيات الزراعية تحت كيان واحد، وهو "شركة سابك للمغذيات الزراعية"، وقامت بنقل جميع إدارات أعمالها وكفاءاتها الأساسية في هذا المجال إلى الشركة الجديدة، مُعززة بذلك مستوى المرونة والتركيز في أعمالها.

وأكدت شركة "سابك للمغذيات الزراعية" التزامها بمواصلة تطوير أعمالها التي تجمع بين جانبي الاستدامة والابتكار عبر 20 مرفقاً للتقنية والابتكار حول العالم، مُستفيدةً من أربعة عقود من الوجود في السوق العالمي والسمعة الجيدة التي تتمتع بها علامة "سابك" التجارية.

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