"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئياً وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.