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"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

عقوبة حضوره خمسة آلاف ريال.. والدعوة له أو التسبب فيه 10 آلاف

غرَّد حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل بأن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.

ونشر الحساب "إنفوجراف" عن مخالفة التجمع العائلي، جاء فيه أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة خمسة آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة المخالف للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

وجاء في الإنفوجراف أن عقوبة الدعوة للتجمُّع محل المخالفة أو التسبب فيها 10 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.


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"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
سبق

غرَّد حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل بأن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.

ونشر الحساب "إنفوجراف" عن مخالفة التجمع العائلي، جاء فيه أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة خمسة آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة المخالف للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

وجاء في الإنفوجراف أن عقوبة الدعوة للتجمُّع محل المخالفة أو التسبب فيها 10 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.


18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
09:20 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
08:11 AM

"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

عقوبة حضوره خمسة آلاف ريال.. والدعوة له أو التسبب فيه 10 آلاف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
12,978

غرَّد حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل بأن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.

ونشر الحساب "إنفوجراف" عن مخالفة التجمع العائلي، جاء فيه أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة خمسة آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة المخالف للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

وجاء في الإنفوجراف أن عقوبة الدعوة للتجمُّع محل المخالفة أو التسبب فيها 10 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.


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