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بالفيديو.. السعودية تستقبل بوتين بـ21 طلقة ترحيبية.. ما السر في ذلك؟

تحيةً واحتفاءً بوصول ضيف المملكة

ما أن حطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حتى أطلقت مدفعية الحرس الملكي 21 طلقة ترحيبية بضيف المملكة الكبير في زيارته الثانية للبلاد بعد 12 عاماً من الأولى.

ولكن ما السر وراء إطلاق 21 طلقة في الزيارات الرسمية التي اعتادت الدول المضيفة إطلاقها ترحيباً بضيوفها؟ هذا ما تكشفه السطور التالية.

عادة بريطانية

جرى العرف عالمياً على إطلاق طلقات وقذائف ترحيبية، كنوع من التحية والتشريف أثناء وصول ملوك وقادة الدول، كأحد أهم مراسم الاستقبال البروتوكولية.

وكانت بريطانيا أولى الدول التي سنّت تلك العادة لتصبح بروتوكولاً عالمياً، فقد كانت البحرية البريطانية سباقة بإطلاق 7 طلقات للمواقع الموجودة على الساحل في المقابل ترد المدفعية الموجودة على الساحل عليها بـ3 قذائف مدفعية لكل قذيفة من البحر، بمحصلة 21 قذيفة مدفعية.

بينما يرجع سبب إطلاق القذائف المدفعية إلى أن المدفع هو أحد أهم وأقدم الأسلحة التي كانت تحصن قصور الملوك والأمراء، فكان في إطلاق المدافع نوع من التباهي بالقوة، وفي الوقت نفسه إشارة للضيف الزائر إلى أن المدفعية قد أفرغت ذخيرتها في الهواء؛ تأكيداً لمعنى السلام والترحيب بالضيف وإعطائه الأمان الكامل في البلاد المضيفة.

بوتين في السعودية مطار الملك خالد الدولي في الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. السعودية تستقبل بوتين بـ21 طلقة ترحيبية.. ما السر في ذلك؟
سبق

ما أن حطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حتى أطلقت مدفعية الحرس الملكي 21 طلقة ترحيبية بضيف المملكة الكبير في زيارته الثانية للبلاد بعد 12 عاماً من الأولى.

ولكن ما السر وراء إطلاق 21 طلقة في الزيارات الرسمية التي اعتادت الدول المضيفة إطلاقها ترحيباً بضيوفها؟ هذا ما تكشفه السطور التالية.

عادة بريطانية

جرى العرف عالمياً على إطلاق طلقات وقذائف ترحيبية، كنوع من التحية والتشريف أثناء وصول ملوك وقادة الدول، كأحد أهم مراسم الاستقبال البروتوكولية.

وكانت بريطانيا أولى الدول التي سنّت تلك العادة لتصبح بروتوكولاً عالمياً، فقد كانت البحرية البريطانية سباقة بإطلاق 7 طلقات للمواقع الموجودة على الساحل في المقابل ترد المدفعية الموجودة على الساحل عليها بـ3 قذائف مدفعية لكل قذيفة من البحر، بمحصلة 21 قذيفة مدفعية.

بينما يرجع سبب إطلاق القذائف المدفعية إلى أن المدفع هو أحد أهم وأقدم الأسلحة التي كانت تحصن قصور الملوك والأمراء، فكان في إطلاق المدافع نوع من التباهي بالقوة، وفي الوقت نفسه إشارة للضيف الزائر إلى أن المدفعية قد أفرغت ذخيرتها في الهواء؛ تأكيداً لمعنى السلام والترحيب بالضيف وإعطائه الأمان الكامل في البلاد المضيفة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
03:45 PM

بالفيديو.. السعودية تستقبل بوتين بـ21 طلقة ترحيبية.. ما السر في ذلك؟

تحيةً واحتفاءً بوصول ضيف المملكة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
4
27,124

ما أن حطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حتى أطلقت مدفعية الحرس الملكي 21 طلقة ترحيبية بضيف المملكة الكبير في زيارته الثانية للبلاد بعد 12 عاماً من الأولى.

ولكن ما السر وراء إطلاق 21 طلقة في الزيارات الرسمية التي اعتادت الدول المضيفة إطلاقها ترحيباً بضيوفها؟ هذا ما تكشفه السطور التالية.

عادة بريطانية

جرى العرف عالمياً على إطلاق طلقات وقذائف ترحيبية، كنوع من التحية والتشريف أثناء وصول ملوك وقادة الدول، كأحد أهم مراسم الاستقبال البروتوكولية.

وكانت بريطانيا أولى الدول التي سنّت تلك العادة لتصبح بروتوكولاً عالمياً، فقد كانت البحرية البريطانية سباقة بإطلاق 7 طلقات للمواقع الموجودة على الساحل في المقابل ترد المدفعية الموجودة على الساحل عليها بـ3 قذائف مدفعية لكل قذيفة من البحر، بمحصلة 21 قذيفة مدفعية.

بينما يرجع سبب إطلاق القذائف المدفعية إلى أن المدفع هو أحد أهم وأقدم الأسلحة التي كانت تحصن قصور الملوك والأمراء، فكان في إطلاق المدافع نوع من التباهي بالقوة، وفي الوقت نفسه إشارة للضيف الزائر إلى أن المدفعية قد أفرغت ذخيرتها في الهواء؛ تأكيداً لمعنى السلام والترحيب بالضيف وإعطائه الأمان الكامل في البلاد المضيفة.

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