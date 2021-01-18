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برج اتصالات وسط شارع.. الأهالي يطالبون بالإزالة والأمانة ترد: "نظامي"

في منظر أثار دهشة واستغراب السكان الذين أعربوا عن استيائهم من موقعه

استاء سكان أهالي حي الشعلة بالظهران بالمنطقة الشرقية من وضع برج اتصالات تابع لإحدى شركات الاتصالات في منتصف أحد شوارع الحي، الأمر الذي أثار دهشة سكان الحي، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح الأمر، خاصة أن موقع البرج ربما يسبب حوادث سير بسبب موقعه.

سكان الحي تقدموا بشكاوى ومطالبات للجهات المختصة لإزالة البرج حفاظاً على سلامة مرتادي الحي، ونقله داخل الأرض المجاورة للموقع.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، الذي أكد على سلامة موقع البرج، وفق الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وقال الصفيان: بناء على الترخيص الصادر من أمانة المنطقة الشرقية والمخطط المعتمد تبين أن موقع البرج ضمن حدود المساحة المخصصة لمواقف السيارات، ونظراً لعدم تنفيذ الأرصفة على أرض الواقع (يعتقد) المقيمون بالحي أن موقع البرج في منتصف امتداد الشارع، علماً بأن الأمانة ماضية في تنفيذ الأرصفة.

وقال إن مواقع الأبراج يتم مراجعتها والتأكد من نظاميتها من عدة إدارات بالبلدية والأمانة قبل اعتمادها وإصدار تراخيصها لشركات الاتصالات.

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برج اتصالات وسط شارع.. الأهالي يطالبون بالإزالة والأمانة ترد: "نظامي"
سبق

استاء سكان أهالي حي الشعلة بالظهران بالمنطقة الشرقية من وضع برج اتصالات تابع لإحدى شركات الاتصالات في منتصف أحد شوارع الحي، الأمر الذي أثار دهشة سكان الحي، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح الأمر، خاصة أن موقع البرج ربما يسبب حوادث سير بسبب موقعه.

سكان الحي تقدموا بشكاوى ومطالبات للجهات المختصة لإزالة البرج حفاظاً على سلامة مرتادي الحي، ونقله داخل الأرض المجاورة للموقع.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، الذي أكد على سلامة موقع البرج، وفق الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وقال الصفيان: بناء على الترخيص الصادر من أمانة المنطقة الشرقية والمخطط المعتمد تبين أن موقع البرج ضمن حدود المساحة المخصصة لمواقف السيارات، ونظراً لعدم تنفيذ الأرصفة على أرض الواقع (يعتقد) المقيمون بالحي أن موقع البرج في منتصف امتداد الشارع، علماً بأن الأمانة ماضية في تنفيذ الأرصفة.

وقال إن مواقع الأبراج يتم مراجعتها والتأكد من نظاميتها من عدة إدارات بالبلدية والأمانة قبل اعتمادها وإصدار تراخيصها لشركات الاتصالات.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
11:01 PM

برج اتصالات وسط شارع.. الأهالي يطالبون بالإزالة والأمانة ترد: "نظامي"

في منظر أثار دهشة واستغراب السكان الذين أعربوا عن استيائهم من موقعه

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عبدالله السالم - الدمام
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3,912

استاء سكان أهالي حي الشعلة بالظهران بالمنطقة الشرقية من وضع برج اتصالات تابع لإحدى شركات الاتصالات في منتصف أحد شوارع الحي، الأمر الذي أثار دهشة سكان الحي، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح الأمر، خاصة أن موقع البرج ربما يسبب حوادث سير بسبب موقعه.

سكان الحي تقدموا بشكاوى ومطالبات للجهات المختصة لإزالة البرج حفاظاً على سلامة مرتادي الحي، ونقله داخل الأرض المجاورة للموقع.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، الذي أكد على سلامة موقع البرج، وفق الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وقال الصفيان: بناء على الترخيص الصادر من أمانة المنطقة الشرقية والمخطط المعتمد تبين أن موقع البرج ضمن حدود المساحة المخصصة لمواقف السيارات، ونظراً لعدم تنفيذ الأرصفة على أرض الواقع (يعتقد) المقيمون بالحي أن موقع البرج في منتصف امتداد الشارع، علماً بأن الأمانة ماضية في تنفيذ الأرصفة.

وقال إن مواقع الأبراج يتم مراجعتها والتأكد من نظاميتها من عدة إدارات بالبلدية والأمانة قبل اعتمادها وإصدار تراخيصها لشركات الاتصالات.

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