"أبوعتيق" يثمن دور عقارات الدولة في معالجة الصكوك ورفع الناتج المحلي

قال: رغم حداثة تكوينها أثبتت كفاءتها في إيجاد حلول مبتكرة للمطوّرين

ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق الدعم غير المحدود الذي قدمته الهيئة العامة لعقارات الدولة في إصدار الصكوك الشاملة (الموحدة) لوجهة "مسار"، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل الغالي والنفيس لإنجاز المشاريع التطويرية الكبرى خدمةً للحجاج والمعتمرين والزوار، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت أبو عتيق إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وبالرغم من حداثة تكوينها، إلا أنها أثبتت كفاءتها في إيجاد حلول مبتكرة لإزالة المُعوّقات التي تواجه المطوّرين؛ مشيداً بالطريقة المثالية والاحترافية التي تعمل بها الهيئة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع إنجاز المشاريع الريادية.

وأعرب أبو عتيق عن شكره لمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، لاهتمامه بالتعاون وتكامل الأدوار بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والقطاعات العامة والخاصة، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي والتنموي وخلق بيئة عمرانية متكاملة ومزدهرة في المملكة بشكل عام وفي العاصمة المقدسة بشكلٍ خاص سيّما وجهة "مسار"، التي تتميز بتركيزها على جذب الاستثمارات وفتح الفرص الواعدة أمام المستثمرين للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن الصكوك الشاملة (الموحدة) ستلعب دوراً رئيساً في زيادة الناتج المحلي، من خلال فتحها باب الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، وتركيزها على استقرار البيئة الاستثمارية، حيث إن إصدار الصكوك وتوثيقها يساهم في جذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار الآمن طويل الأجل عن طريق التطوير العقاري في مدينة مكة المكرمة ورفع كفاءته وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.