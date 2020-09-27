أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.
"البكماني" مديراً لمحجر "البيئة" بميناء جدة الإسلامي
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.
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"البكماني" مديراً لمحجر "البيئة" بميناء جدة الإسلاميصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-27
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
09:25 PM
"البكماني" مديراً لمحجر "البيئة" بميناء جدة الإسلامي
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.
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