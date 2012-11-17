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صحة حائل تحتفل باليوم العالمي لداء السكري ۲۰۲۱.. غدًا

تحت شعار "خطوتك والعافية".. بهدف رفع الوعي بأهمية المشي

تقيم صحة حائل، صباح غدٍ الخميس، فعاليات اليوم التوعوي العالمي لداء السكري ۲۰۲۱ تحت شعار "خطوتك والعافية"، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بأهمية المشي للوقاية والعلاج من الإصابة بداء السكري؛ حيث سيتم خلالها الكشف المبكر وقياس معدل السكر بالدم وقياس الوزن والطول وضغط الدم.

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، للمشاركة في المشي وذلك بالمواقف الغربية بالمجمع الحكومي؛ حيث ستكون الانطلاقة من مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الفعالية إتاحة أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية للحضور والمشاركين في عيادة الموظفين بالمديرية.

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صحة حائل تحتفل باليوم العالمي لداء السكري ۲۰۲۱.. غدًا
سبق

تقيم صحة حائل، صباح غدٍ الخميس، فعاليات اليوم التوعوي العالمي لداء السكري ۲۰۲۱ تحت شعار "خطوتك والعافية"، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بأهمية المشي للوقاية والعلاج من الإصابة بداء السكري؛ حيث سيتم خلالها الكشف المبكر وقياس معدل السكر بالدم وقياس الوزن والطول وضغط الدم.

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، للمشاركة في المشي وذلك بالمواقف الغربية بالمجمع الحكومي؛ حيث ستكون الانطلاقة من مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الفعالية إتاحة أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية للحضور والمشاركين في عيادة الموظفين بالمديرية.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:11 PM

صحة حائل تحتفل باليوم العالمي لداء السكري ۲۰۲۱.. غدًا

تحت شعار "خطوتك والعافية".. بهدف رفع الوعي بأهمية المشي

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منصور الشلاقي - حائل
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تقيم صحة حائل، صباح غدٍ الخميس، فعاليات اليوم التوعوي العالمي لداء السكري ۲۰۲۱ تحت شعار "خطوتك والعافية"، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بأهمية المشي للوقاية والعلاج من الإصابة بداء السكري؛ حيث سيتم خلالها الكشف المبكر وقياس معدل السكر بالدم وقياس الوزن والطول وضغط الدم.

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، للمشاركة في المشي وذلك بالمواقف الغربية بالمجمع الحكومي؛ حيث ستكون الانطلاقة من مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الفعالية إتاحة أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية للحضور والمشاركين في عيادة الموظفين بالمديرية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,580
201,250 سيارة ..

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