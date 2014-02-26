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كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و42 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 231 ألفاً و298 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و911 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 88922 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضاً 4 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات، إلى 1585 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و42 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 231 ألفاً و298 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و911 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 88922 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضاً 4 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات، إلى 1585 وفاة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:10 PM

كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و42 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 231 ألفاً و298 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و911 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 88922 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضاً 4 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات، إلى 1585 وفاة.

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