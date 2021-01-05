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ولي العهد: خادم الحرمين وجّه بتسمية القمة الخليجية في العلا بـ"قمة قابوس والشيخ صباح"

قال: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك

قال ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان: عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.

وأضاف سمو #ولي_العهد: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك، وهذه المسيرة المباركة؛ جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمهما الله.

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ولي العهد: خادم الحرمين وجّه بتسمية القمة الخليجية في العلا بـ"قمة قابوس والشيخ صباح"
سبق

قال ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان: عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.

وأضاف سمو #ولي_العهد: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك، وهذه المسيرة المباركة؛ جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمهما الله.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
03:20 PM

ولي العهد: خادم الحرمين وجّه بتسمية القمة الخليجية في العلا بـ"قمة قابوس والشيخ صباح"

قال: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان: عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.

وأضاف سمو #ولي_العهد: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك، وهذه المسيرة المباركة؛ جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمهما الله.

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