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مختصون: مرض "السيلياك" غير مُعْدٍ.. وهذه أعراضه

يصيب الأمعاء الدقيقة في جسم الإنسان

حذَّرت الدكتورة منى العاصمي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، من مرض "السيلياك"، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في أن أعراضه قد تكون غير واضحة، ويتسبب في العديد من المشاكل الطبية الأخرى.

من جانبه، أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال، الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، أن مرض حساسية القمح (مرض السيلياك) هو عبارة عن مرض مزمن غير مُعْدٍ، ويصيب الأمعاء الدقيقة إثر تعرضها لبروتينات الجلوتين الموجودة في القمح، ويحدث من خلالها استثارة الجهاز المناعي؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب في الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء، وضمور في خملات الامتصاص.

وأكد أن أعراض حساسية القمح تظهر بشكل سريع بمجرد تناول المصاب أي طعام يحتوي على القمح أو أحد مشتقاته. ومن أهم وأشهر هذه الأعراض انتفاخ البطن، ونزول الوزن، والشعور بالقيء والغثيان والإسهال أو الإمساك المزمن، وأعراض مشابهة لأمراض القولون العصبي، وفقر الدم وآلام بالعظام والمفاصل، وكذلك الهزال الشديد أحيانًا.

جاء ذلك ضمن برنامج توعوي، نظمته الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال مؤخرًا، استهدفت فيه جميع شرائح المجتمع عبر منصة إلكترونية تفاعلية.

وشهد البرنامج محاضرة للبروفيسور أسعد عسيري، تناول فيها التعريف بالمرض، وطرق الوقاية منه، وطرق العلاج.

عقب ذلك تناولت أخصائية التغذية، الأستاذة سوزان العبيد، طريقة إعداد بدائل الأكل الخاص بحمية مرض السيلياك بأسلوب مبسط للوالدين؛ ليتسنى لهم التعامل مع طفلهم المصاب. ثم اختُتم البرنامج بفتح الحوار والنقاش مع المحاضرين، والإجابة عن أسئلة الحاضرين؛ وهو ما لاقى استحسان الجميع وشكرهم على إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختصون: مرض "السيلياك" غير مُعْدٍ.. وهذه أعراضه
سبق

حذَّرت الدكتورة منى العاصمي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، من مرض "السيلياك"، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في أن أعراضه قد تكون غير واضحة، ويتسبب في العديد من المشاكل الطبية الأخرى.

من جانبه، أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال، الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، أن مرض حساسية القمح (مرض السيلياك) هو عبارة عن مرض مزمن غير مُعْدٍ، ويصيب الأمعاء الدقيقة إثر تعرضها لبروتينات الجلوتين الموجودة في القمح، ويحدث من خلالها استثارة الجهاز المناعي؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب في الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء، وضمور في خملات الامتصاص.

وأكد أن أعراض حساسية القمح تظهر بشكل سريع بمجرد تناول المصاب أي طعام يحتوي على القمح أو أحد مشتقاته. ومن أهم وأشهر هذه الأعراض انتفاخ البطن، ونزول الوزن، والشعور بالقيء والغثيان والإسهال أو الإمساك المزمن، وأعراض مشابهة لأمراض القولون العصبي، وفقر الدم وآلام بالعظام والمفاصل، وكذلك الهزال الشديد أحيانًا.

جاء ذلك ضمن برنامج توعوي، نظمته الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال مؤخرًا، استهدفت فيه جميع شرائح المجتمع عبر منصة إلكترونية تفاعلية.

وشهد البرنامج محاضرة للبروفيسور أسعد عسيري، تناول فيها التعريف بالمرض، وطرق الوقاية منه، وطرق العلاج.

عقب ذلك تناولت أخصائية التغذية، الأستاذة سوزان العبيد، طريقة إعداد بدائل الأكل الخاص بحمية مرض السيلياك بأسلوب مبسط للوالدين؛ ليتسنى لهم التعامل مع طفلهم المصاب. ثم اختُتم البرنامج بفتح الحوار والنقاش مع المحاضرين، والإجابة عن أسئلة الحاضرين؛ وهو ما لاقى استحسان الجميع وشكرهم على إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
11:50 PM

مختصون: مرض "السيلياك" غير مُعْدٍ.. وهذه أعراضه

يصيب الأمعاء الدقيقة في جسم الإنسان

A A A
محمد عبيد - الدمام
0
2,442

حذَّرت الدكتورة منى العاصمي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، من مرض "السيلياك"، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في أن أعراضه قد تكون غير واضحة، ويتسبب في العديد من المشاكل الطبية الأخرى.

من جانبه، أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال، الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، أن مرض حساسية القمح (مرض السيلياك) هو عبارة عن مرض مزمن غير مُعْدٍ، ويصيب الأمعاء الدقيقة إثر تعرضها لبروتينات الجلوتين الموجودة في القمح، ويحدث من خلالها استثارة الجهاز المناعي؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب في الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء، وضمور في خملات الامتصاص.

وأكد أن أعراض حساسية القمح تظهر بشكل سريع بمجرد تناول المصاب أي طعام يحتوي على القمح أو أحد مشتقاته. ومن أهم وأشهر هذه الأعراض انتفاخ البطن، ونزول الوزن، والشعور بالقيء والغثيان والإسهال أو الإمساك المزمن، وأعراض مشابهة لأمراض القولون العصبي، وفقر الدم وآلام بالعظام والمفاصل، وكذلك الهزال الشديد أحيانًا.

جاء ذلك ضمن برنامج توعوي، نظمته الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال مؤخرًا، استهدفت فيه جميع شرائح المجتمع عبر منصة إلكترونية تفاعلية.

وشهد البرنامج محاضرة للبروفيسور أسعد عسيري، تناول فيها التعريف بالمرض، وطرق الوقاية منه، وطرق العلاج.

عقب ذلك تناولت أخصائية التغذية، الأستاذة سوزان العبيد، طريقة إعداد بدائل الأكل الخاص بحمية مرض السيلياك بأسلوب مبسط للوالدين؛ ليتسنى لهم التعامل مع طفلهم المصاب. ثم اختُتم البرنامج بفتح الحوار والنقاش مع المحاضرين، والإجابة عن أسئلة الحاضرين؛ وهو ما لاقى استحسان الجميع وشكرهم على إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية.

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