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عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"

بمناسبة يوم الوطن.. والبلدية زيّنت الشوارع والمرور وزع الهدايا

في تكامل وتفاعل مميز بين الدوائر الحكومية واللجان التنموية في محافظة مرات، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية المعبرة.

وتفصيلًا، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني ٩١؛ حيث قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمرات، بعمل مميز وغير مسبوق، تَمَثّل في إنتاج فيلم وطني معبر عن "السلام الملكي"، تم تسجيله من مواقع متعددة من المحافظة، وشارك فيه جميع فئات المجتمع من أطفال وطلاب ومعلمين وموظفين وعسكريين وأصحاب مهن متنوعة، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع بشتى فئاته مع الوطن والشعارات الوطنية.

وقدّمت لجنة التنمية الاجتماعية هدية لطلاب وطالبات المحافظة عبارة عن دورة مجانية في الاستعداد "لاختبارات القدرات العامة"، إضافة إلى تنفيذ عدد من اللوحات في ميادين وساحات المحافظة.

وقامت شعبة مرور محافظة مرات، بتوزيع الهدايا والإعلام في ميدان الملك عبدالعزيز على قائدي المركبات وسالكي الطريق ابتهاجًا بيوم الوطن.

أما بلدية محافظة مرات فقد زَيّنت الشوارع بأعلام الوطن وشعارات اليوم الوطني، ونشرت اللوحات المعبرة عن حب الوطن والولاء لقادة هذه البلاد، ونعمة الأمن والأمان ورغد العيش.

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عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"
سبق

في تكامل وتفاعل مميز بين الدوائر الحكومية واللجان التنموية في محافظة مرات، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية المعبرة.

وتفصيلًا، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني ٩١؛ حيث قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمرات، بعمل مميز وغير مسبوق، تَمَثّل في إنتاج فيلم وطني معبر عن "السلام الملكي"، تم تسجيله من مواقع متعددة من المحافظة، وشارك فيه جميع فئات المجتمع من أطفال وطلاب ومعلمين وموظفين وعسكريين وأصحاب مهن متنوعة، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع بشتى فئاته مع الوطن والشعارات الوطنية.

وقدّمت لجنة التنمية الاجتماعية هدية لطلاب وطالبات المحافظة عبارة عن دورة مجانية في الاستعداد "لاختبارات القدرات العامة"، إضافة إلى تنفيذ عدد من اللوحات في ميادين وساحات المحافظة.

وقامت شعبة مرور محافظة مرات، بتوزيع الهدايا والإعلام في ميدان الملك عبدالعزيز على قائدي المركبات وسالكي الطريق ابتهاجًا بيوم الوطن.

أما بلدية محافظة مرات فقد زَيّنت الشوارع بأعلام الوطن وشعارات اليوم الوطني، ونشرت اللوحات المعبرة عن حب الوطن والولاء لقادة هذه البلاد، ونعمة الأمن والأمان ورغد العيش.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:46 AM

عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"

بمناسبة يوم الوطن.. والبلدية زيّنت الشوارع والمرور وزع الهدايا

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فلاح الجوفان - الرياض
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في تكامل وتفاعل مميز بين الدوائر الحكومية واللجان التنموية في محافظة مرات، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية المعبرة.

وتفصيلًا، احتفلت محافظة مرات باليوم الوطني ٩١؛ حيث قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمرات، بعمل مميز وغير مسبوق، تَمَثّل في إنتاج فيلم وطني معبر عن "السلام الملكي"، تم تسجيله من مواقع متعددة من المحافظة، وشارك فيه جميع فئات المجتمع من أطفال وطلاب ومعلمين وموظفين وعسكريين وأصحاب مهن متنوعة، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع بشتى فئاته مع الوطن والشعارات الوطنية.

وقدّمت لجنة التنمية الاجتماعية هدية لطلاب وطالبات المحافظة عبارة عن دورة مجانية في الاستعداد "لاختبارات القدرات العامة"، إضافة إلى تنفيذ عدد من اللوحات في ميادين وساحات المحافظة.

وقامت شعبة مرور محافظة مرات، بتوزيع الهدايا والإعلام في ميدان الملك عبدالعزيز على قائدي المركبات وسالكي الطريق ابتهاجًا بيوم الوطن.

أما بلدية محافظة مرات فقد زَيّنت الشوارع بأعلام الوطن وشعارات اليوم الوطني، ونشرت اللوحات المعبرة عن حب الوطن والولاء لقادة هذه البلاد، ونعمة الأمن والأمان ورغد العيش.

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