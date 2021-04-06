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كوريا الشمالية تُقاطع الأولمبياد.. وتبرر: لحماية رياضيينا من كورونا

قرار أعلن اليوم وقالت عنه وزارة الرياضة: اتخذناه عقب اجتماع ٢٥ مارس

قررت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المقررة صيف هذا العام، من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة، بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة بموقعها "جوسون سبورتس" على الإنترنت، أنها اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس، وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة.

وقالت وزارة الرياضة وفق "سكاي نيوز عربية": "قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة.

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كوريا الشمالية تُقاطع الأولمبياد.. وتبرر: لحماية رياضيينا من كورونا
سبق

قررت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المقررة صيف هذا العام، من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة، بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة بموقعها "جوسون سبورتس" على الإنترنت، أنها اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس، وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة.

وقالت وزارة الرياضة وفق "سكاي نيوز عربية": "قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:04 AM

كوريا الشمالية تُقاطع الأولمبياد.. وتبرر: لحماية رياضيينا من كورونا

قرار أعلن اليوم وقالت عنه وزارة الرياضة: اتخذناه عقب اجتماع ٢٥ مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المقررة صيف هذا العام، من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة، بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة بموقعها "جوسون سبورتس" على الإنترنت، أنها اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس، وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة.

وقالت وزارة الرياضة وفق "سكاي نيوز عربية": "قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة.

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