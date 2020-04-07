إسبانيا.. 743 وفاة و5,478 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة

أعلنت السطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,798 حالة.
ووفق "رويترز" تم الكشف عن تسجيل 5,478 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 140,510 حالات.
أعلنت السطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,798 حالة.
ووفق "رويترز" تم الكشف عن تسجيل 5,478 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 140,510 حالات.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,798 حالة.
ووفق "رويترز" تم الكشف عن تسجيل 5,478 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 140,510 حالات.
أعلنت السطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,798 حالة.
ووفق "رويترز" تم الكشف عن تسجيل 5,478 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 140,510 حالات.