اتفاقية بين بنكي "التنمية الاجتماعية" و"العربي الوطني" لتعزيز ثقافة الادخار للأجيال الناشئة

تهدف إلى توسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك

وقّع بنك التنمية الاجتماعية والبنك العربي الوطني، اتفاقية لتنفيذ وإطلاق منتج ادخاري مبتكر محفز للأطفال؛ حيث سينضم البنك العربي الوطني بموجب هذه الاتفاقية إلى قائمة البنوك السعودية المعتمدة لمنتج زود الأجيال الادخاري، لتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات بنك التنمية الاجتماعية المرتبطة بالبرنامج الادخاري الهادف إلى تطوير أدوات مالية تتيح للأطفال الاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من: الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد بن عبدالله الرشيد.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، أن هذه الاتفاقية تستهدف إطلاق منتج زود الادخاري ومنتج زود للأجيال من خلال البنك العربي الوطني أحد أكبر البنوك السعودية، والذي سيمثل انضمامه إضافة نوعية لنطاق العمل؛ ليشمل فئة مهمة جدًّا وهم جيل النشء؛ مبينًا أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030، لدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية، تعنى بالادخار ضمن مستهدفاتٍ أخرى تهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها.

من ناحيته أكد عبيد بن عبدالله الرشيد حرص البنك العربي الوطني على تقديم كل التسهيلات والإمكانات التي تُمَكّن من تعزيز تجربة العملاء مع منتج "زود الادخاري" لمختلف شرائح المجتمع؛ وتحديدًا لفئة الأجيال الناشئة والأسر المنتجة، ومواكبة تطلعات بنك التنمية الاجتماعية في رفع مستوى الوعي الادخاري المجتمعي وصولًا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي، والتي تمثل بدورها هدفًا استراتيجيًّا للبنك العربي الوطني.

من جانب آخر، أكمل بنك التنمية الاجتماعية والبنك العربي الوطني، خلال الفترة الماضية الربط التقني فيما يخص منتج زود الادخاري؛ حيث تم إطلاق المنتج بشكل فعلي لعملاء البرنامج، وبالإمكان حاليًا الاستفادة من المنتج لعملاء القروض الاجتماعية وكذلك الأسر المنتجة عبر البنك العربي الوطني.

الجدير بالذكر، أن برنامج زود الادخاري يوفر العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، وقد لاقى البرنامج إقبالًا لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من 6- 18 عام؛ حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية أكثر من 110 آلاف مشترك ومشتركة، فاق مجموع مدخراتهم 300 مليون ريال، كما استفاد من برنامج زود الأجيال أكثر من 11 ألف طفل مشترك ومجموع مدخرات أكثر من مليون ريال.