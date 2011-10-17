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360 ألف ريال ثمن 4 صقور في الليلة الـ12 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة

تواصلت أمس ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بإقامة الليلة الثانية عشرة على أربعة صقور، بيعت بمبلغ 360 ألف ريال، وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة.

وبدأت المزايدة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح الوجه للطاروحين عبدالله الحويطي وإبراهيم الحويطي، وقد بيع بمبلغ 90 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة، الذي اشترك في طرحه أربعة طواريح هم: صلف المطيري وفيصل المطيري وفلاح المطيري وعبدالرحمن المطيري، وبيع بمبلغ 99 ألف ريال، والصقر الثالث شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح فهد صقر العتيبي، وبيع بمبلغ 56 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح عطاوي الجدعاني، وجاءت المنافسة عليه مثيرة؛ إذ بدأت المزايدة بـ50 ألف ريال قبل بيعه بمبلغ 115 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا؛ إذ تستقبل فرق النادي الخمس في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والشمالية الغربية، والجنوبية الغربية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده أو شبكه) في كل منطقة، ويُفحص الصقر، ويجري توثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، وتجري المزايدة على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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360 ألف ريال ثمن 4 صقور في الليلة الـ12 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
سبق

تواصلت أمس ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بإقامة الليلة الثانية عشرة على أربعة صقور، بيعت بمبلغ 360 ألف ريال، وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة.

وبدأت المزايدة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح الوجه للطاروحين عبدالله الحويطي وإبراهيم الحويطي، وقد بيع بمبلغ 90 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة، الذي اشترك في طرحه أربعة طواريح هم: صلف المطيري وفيصل المطيري وفلاح المطيري وعبدالرحمن المطيري، وبيع بمبلغ 99 ألف ريال، والصقر الثالث شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح فهد صقر العتيبي، وبيع بمبلغ 56 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح عطاوي الجدعاني، وجاءت المنافسة عليه مثيرة؛ إذ بدأت المزايدة بـ50 ألف ريال قبل بيعه بمبلغ 115 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا؛ إذ تستقبل فرق النادي الخمس في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والشمالية الغربية، والجنوبية الغربية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده أو شبكه) في كل منطقة، ويُفحص الصقر، ويجري توثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، وتجري المزايدة على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:53 AM

360 ألف ريال ثمن 4 صقور في الليلة الـ12 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصلت أمس ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بإقامة الليلة الثانية عشرة على أربعة صقور، بيعت بمبلغ 360 ألف ريال، وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة.

وبدأت المزايدة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح الوجه للطاروحين عبدالله الحويطي وإبراهيم الحويطي، وقد بيع بمبلغ 90 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة، الذي اشترك في طرحه أربعة طواريح هم: صلف المطيري وفيصل المطيري وفلاح المطيري وعبدالرحمن المطيري، وبيع بمبلغ 99 ألف ريال، والصقر الثالث شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح فهد صقر العتيبي، وبيع بمبلغ 56 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح عطاوي الجدعاني، وجاءت المنافسة عليه مثيرة؛ إذ بدأت المزايدة بـ50 ألف ريال قبل بيعه بمبلغ 115 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا؛ إذ تستقبل فرق النادي الخمس في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والشمالية الغربية، والجنوبية الغربية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده أو شبكه) في كل منطقة، ويُفحص الصقر، ويجري توثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، وتجري المزايدة على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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