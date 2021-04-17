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اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة  منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من سبعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها " 6.819.411 " جرعة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة
سبق

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من سبعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها " 6.819.411 " جرعة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
01:52 AM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
04:36 AM

اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة  منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
4,526

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من سبعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها " 6.819.411 " جرعة.

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