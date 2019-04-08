النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جماهير "الهلال " تطالب بإقالة "زوران" : أفقد "الزعيم" هويته !

شن إعلاميون وجماهير نادي الهلال هجومًا ضاريًا على المدير الفني الكرواتي للفريق، المدرب زوران ماميتش في أعقاب هزيمة الفريق مساء اليوم.

وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف.

وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن المدرب أفقد الفريق هويته وإنه أقل بكثير من طموحات النادي .

وعددت الجماهير مساوئ المدرب منذ توليه المهمة حيث قاد الفريق وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط إلا أنه فقد الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة.

وبيّنت الجماهير أن نجوم الفريق الحاليين أكبر من قدرات المدرب الذي بات معه الفريق يفوز بالكاد وآخرها مباراته أمام الحزم التي كادت تفقده البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
جماهير "الهلال " تطالب بإقالة "زوران" : أفقد "الزعيم" هويته !
سبق

شن إعلاميون وجماهير نادي الهلال هجومًا ضاريًا على المدير الفني الكرواتي للفريق، المدرب زوران ماميتش في أعقاب هزيمة الفريق مساء اليوم.

وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف.

وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن المدرب أفقد الفريق هويته وإنه أقل بكثير من طموحات النادي .

وعددت الجماهير مساوئ المدرب منذ توليه المهمة حيث قاد الفريق وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط إلا أنه فقد الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة.

وبيّنت الجماهير أن نجوم الفريق الحاليين أكبر من قدرات المدرب الذي بات معه الفريق يفوز بالكاد وآخرها مباراته أمام الحزم التي كادت تفقده البطولة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:31 PM

جماهير "الهلال " تطالب بإقالة "زوران" : أفقد "الزعيم" هويته !

A A A
محمد السيّد - الرياض
31
9,228

شن إعلاميون وجماهير نادي الهلال هجومًا ضاريًا على المدير الفني الكرواتي للفريق، المدرب زوران ماميتش في أعقاب هزيمة الفريق مساء اليوم.

وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف.

وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن المدرب أفقد الفريق هويته وإنه أقل بكثير من طموحات النادي .

وعددت الجماهير مساوئ المدرب منذ توليه المهمة حيث قاد الفريق وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط إلا أنه فقد الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة.

وبيّنت الجماهير أن نجوم الفريق الحاليين أكبر من قدرات المدرب الذي بات معه الفريق يفوز بالكاد وآخرها مباراته أمام الحزم التي كادت تفقده البطولة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,359
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,631
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,242
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,232

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة