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الهلال الأحمر ينقذ مريضًا أربعينيًّا توقَّف قلبه بالحرم المكي

تم نقله لمدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة لمعاناته من جلطة

ساهم وجود فريق التطوع الإسعافي بمنطقة مكة المكرمة خلال وقت صلاة الجمعة أمس بالمسجد الحرام في إنقاذ مريض أربعيني؛ كان يعاني توقُّفًا بالقلب، وتبيَّن لاحقًا أنه يعاني جلطة قلبية.

وتعود تفاصيل الحادث -وفق بيان ورد "سبق" من الهلال الأحمر- إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا عن وجود مقيم يعاني ألمًا في الصدر في توسعة الملك عبدالله (التوسعة السعودية الثالثة) بالمسجد الحرام؛ فقامت غرفة العمليات على الفور بتوجيه فرقة إسعاف تطوعية، كانت موجودة في المسجد الحرام، وبعد فحص الحالة تبيَّن أن المريض يعاني حالة توقُّف بالقلب والتنفس؛ فتم على الفور الاستعانة بجهاز الإنعاش القلبي الرئوي (AED)، الذي تم وضعه في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام، وعلى الفور تم وضعه على المريض، واتباع خطوات الاستخدام.

وعقب التحاليل تبيَّن أن المريض يحتاج إلى صدمة كهربائية، وبعدها تم استكمال الإنعاش، وعودة النبض للحالة حتى وصول الفرقة الإسعافية، وتم نقل المريض لمستشفى أجياد العام، وبيَّن تخطيط القلب وجود جلطة قلبية؛ استدعت نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة قلبية، تكللت بالنجاح، وأصبحت الحالة مستقرة.

ويأتي هذا النجاح في إنقاذ الحالة الإسعافية بفضل الله، وهو إحدى ثمار مشروع أجهزة الإنعاش القلبي الذي دشنته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي من أهم أهدافه المحافظة على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

الهلال الأحمر هيئة الهلال الأحمر السعودي رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر ينقذ مريضًا أربعينيًّا توقَّف قلبه بالحرم المكي
سبق

ساهم وجود فريق التطوع الإسعافي بمنطقة مكة المكرمة خلال وقت صلاة الجمعة أمس بالمسجد الحرام في إنقاذ مريض أربعيني؛ كان يعاني توقُّفًا بالقلب، وتبيَّن لاحقًا أنه يعاني جلطة قلبية.

وتعود تفاصيل الحادث -وفق بيان ورد "سبق" من الهلال الأحمر- إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا عن وجود مقيم يعاني ألمًا في الصدر في توسعة الملك عبدالله (التوسعة السعودية الثالثة) بالمسجد الحرام؛ فقامت غرفة العمليات على الفور بتوجيه فرقة إسعاف تطوعية، كانت موجودة في المسجد الحرام، وبعد فحص الحالة تبيَّن أن المريض يعاني حالة توقُّف بالقلب والتنفس؛ فتم على الفور الاستعانة بجهاز الإنعاش القلبي الرئوي (AED)، الذي تم وضعه في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام، وعلى الفور تم وضعه على المريض، واتباع خطوات الاستخدام.

وعقب التحاليل تبيَّن أن المريض يحتاج إلى صدمة كهربائية، وبعدها تم استكمال الإنعاش، وعودة النبض للحالة حتى وصول الفرقة الإسعافية، وتم نقل المريض لمستشفى أجياد العام، وبيَّن تخطيط القلب وجود جلطة قلبية؛ استدعت نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة قلبية، تكللت بالنجاح، وأصبحت الحالة مستقرة.

ويأتي هذا النجاح في إنقاذ الحالة الإسعافية بفضل الله، وهو إحدى ثمار مشروع أجهزة الإنعاش القلبي الذي دشنته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي من أهم أهدافه المحافظة على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
12:19 AM

الهلال الأحمر ينقذ مريضًا أربعينيًّا توقَّف قلبه بالحرم المكي

تم نقله لمدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة لمعاناته من جلطة

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فهد العتيبي - مكة المكرمة
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ساهم وجود فريق التطوع الإسعافي بمنطقة مكة المكرمة خلال وقت صلاة الجمعة أمس بالمسجد الحرام في إنقاذ مريض أربعيني؛ كان يعاني توقُّفًا بالقلب، وتبيَّن لاحقًا أنه يعاني جلطة قلبية.

وتعود تفاصيل الحادث -وفق بيان ورد "سبق" من الهلال الأحمر- إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا عن وجود مقيم يعاني ألمًا في الصدر في توسعة الملك عبدالله (التوسعة السعودية الثالثة) بالمسجد الحرام؛ فقامت غرفة العمليات على الفور بتوجيه فرقة إسعاف تطوعية، كانت موجودة في المسجد الحرام، وبعد فحص الحالة تبيَّن أن المريض يعاني حالة توقُّف بالقلب والتنفس؛ فتم على الفور الاستعانة بجهاز الإنعاش القلبي الرئوي (AED)، الذي تم وضعه في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام، وعلى الفور تم وضعه على المريض، واتباع خطوات الاستخدام.

وعقب التحاليل تبيَّن أن المريض يحتاج إلى صدمة كهربائية، وبعدها تم استكمال الإنعاش، وعودة النبض للحالة حتى وصول الفرقة الإسعافية، وتم نقل المريض لمستشفى أجياد العام، وبيَّن تخطيط القلب وجود جلطة قلبية؛ استدعت نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة قلبية، تكللت بالنجاح، وأصبحت الحالة مستقرة.

ويأتي هذا النجاح في إنقاذ الحالة الإسعافية بفضل الله، وهو إحدى ثمار مشروع أجهزة الإنعاش القلبي الذي دشنته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي من أهم أهدافه المحافظة على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

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