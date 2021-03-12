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"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق

ارتفاع في درجات الحرارة على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة)، كما يطرأ ارتفاعٌ في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة)، كما يطرأ ارتفاعٌ في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:15 PM

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق

ارتفاع في درجات الحرارة على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة)، كما يطرأ ارتفاعٌ في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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