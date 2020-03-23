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باكستان تسجل سادس وفاة جراء الإصابة بـ"كورونا"

عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ 803 حالات

سجلت الصحة الباكستانية أمس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إقليم بالوشيستان؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى ست حالات.

وأكد المتحدث باسم حكومة بالوشيستان لياقت شاهواني، تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد؛ مشيرًا إلى أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأوضح أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 803 حالات.

فيروس كورونا الجديد باكستان

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باكستان تسجل سادس وفاة جراء الإصابة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الصحة الباكستانية أمس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إقليم بالوشيستان؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى ست حالات.

وأكد المتحدث باسم حكومة بالوشيستان لياقت شاهواني، تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد؛ مشيرًا إلى أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأوضح أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 803 حالات.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:07 PM

باكستان تسجل سادس وفاة جراء الإصابة بـ"كورونا"

عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ 803 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت الصحة الباكستانية أمس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إقليم بالوشيستان؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى ست حالات.

وأكد المتحدث باسم حكومة بالوشيستان لياقت شاهواني، تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد؛ مشيرًا إلى أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأوضح أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 803 حالات.

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