"الصحة": عدد المتعافين يتجاوز 45 ألفًا.. ولم نسجل حالات حرجة أو وفيات لدى الأطفال

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل (2235) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (74795) حالة. ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (28728) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، ومنها (384) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما سجلت عدد (2148) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (45668) حالة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين: إننا اطلعنا جميعًا على كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وما حوته من كلمات محملة بالأمل، وباعثة إلى الأمل، وما فيها من إشارات إلى العزيمة والإيجابية.. وعلينا أن نحرص على مَن لهم حق علينا، والفئات الأكثر خطورة، خاصة كبار السن؛ فنترك مسافة آمنة بيننا وبينهم حفاظًا على صحتهم، وأن نواصل التقيد بالاشتراطات الوقائية كافة.

وذكر الدكتور العبدالعالي أن الحالات المسجَّلة اليوم عددها (2235) حالة، 41٪ منها تعود لسعوديين و59٪ لغير سعوديين، و27٪ من الحالات للإناث، و73٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 11٪، والبالغين 85٪.

وذكر أن الحالات الجديدة التي سُجلت اليوم الأحد توزعت على عدد من المدن، هي: الرياض (742) حالة، ومكة المكرمة (416) حالة، وجدة (350) حالة، والمدينة المنورة (184)، والدمام (113) حالة، والجبيل (74) حالة، والخُبر (58) حالة، والهفوف (55) حالة، والقطيف (24) حالة، وبريدة (24) حالة، وحائل (20) حالة، والظهران (15) حالة، والظهران (15) حالة، والطائف (10) حالات، والمبرز (9) حالات، والمزاحمية (8) حالات، وخميس مشيط (7) حالات، والحريق (7) حالات، والرس (6) حالات، وثار (6) حالات، وبيش (5) حالات، وشرورة (5) حالات، ووادي الدواسر (5) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، ونجران (4) حالات، وعرعر (4) حالات، وأملج (3) حالات، والجفر حالتان، والمجمعة حالتان، والخفجي حالتان، وينبع حالتان، وخليص حالتان، وحفر الباطن حالتان، والقوز حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والخرج حالتان، وحوطة سدير حالتان، وحريملاء حالتان، وحالة واحدة في كل من: (أبها، ومحايل عسير، والنعيرية، والنماص، ومليجة، والعلا، وبيشة، والبشائر، ورابغ، والكامل، وضباء، وأبو عريش، ثادق، وضرماء، والرين، والسليل، والزلفي، وساجر، والدوادمي، والفرشة).

كما بلغ عدد الوفيات (399) حالة بإضافة (9) حالات وفاة جديدة، جميعها لغير السعوديين، سُجّلت في مكة المكرمة، وبيش، وتتراوح أعمارهم بين 31 و63 عامًا، وأغلبهم يعانون أمراضًا مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 61 %، ونسبة الوفيات 0،5. %.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5424718) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2175605) حالات حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (345296) حالة.

وأضاف متحدث الصحة بأنه فيما يخص الفحوصات المخبرية في السعودية فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (18545) فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (722079) فحصًا. مشيرًا إلى أن الفحوصات مستمرة.

وأكد العبدالعالي أن هذا المجتمع يثبت دائمًا أن لديه العزيمة والقدرة، ويستطيع أن يضرب أروع الأمثلة في الوعي والإدراك وتحمُّل المسؤولية.. مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات كثيرة حول العيد، وعن كيف سيمرُّ؟ وكيف سيكون؟.. ولكن المجتمع -بحمد الله- أثبت أنه يستطيع دائمًا أن يبتكر ويبدع ويعيش العيد في ظل الظروف ببهجة وسرور، يلفهما السلوك الصحي، والتقيد والالتزام. فالحمد لله على هذه النعم، والحمد لله على السلامة والعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن النسبة العالمية للحالات الحرجة من الحالات المصابة تصل إلى 5 % أو أكثر، بينما في السعودية تكون النسبة أقل من 2 %. مفيدًا بأنه -بحمد الله- لم نسجِّل أية حالات حرجة أو وفيات لدى الأطفال.

وجدد المتحدث لوزارة الصحة الإشارة إلى أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا، وهو: https://covid19awareness.sa/ ، وعش بصحة. حاثًّا الجميع على الاطلاع عليه.

كما جدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل. وكذلك يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم، والمواعيد، والحصول عليها.