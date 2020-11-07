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المدير العام لصيانة "النقل" يقف على احتياجات طرق فرع الوزارة ببيشة

خلال جولة على طريق الرين والخميس والعلايا وعدد من الطرق الفرعية بالمحافظة

قام المدير العام للإدارة العامة للصيانة بوزارة النقل المهندس عمر قربان نياز، والمشرف على منطقة عسير بوزارة النقل المهندس عبدالرحمن المفرج، بزيارة لفرع الوزارة بمحافظة بيشة.

وخلال اللقاء قدّم مدير الصيانة بفرع بيشة المهندس ظافر حمد، ومدير إدارة السلامة بفرع بيشة المهندس عبد الله محمد، ورشة عمل، تم خلالها استعراض طرق عقود الصيانة، ومناقشة التحديات التي تواجه الفرع.

كما قام المدير العام للإدارة العامة للصيانة بالوزارة بجولة على طريق الرين والخميس والعلايا، وعدد من الطرق الفرعية بالمحافظة، إضافة لوقوفه على تبليغ الصيانة الوقائية لمشروع تنفيذ عبّارات على طريق سد الملك فهد بقيمة (١٦.٦٧٠.٣٧٢) ريالاً.

من جهته، نوّه مدير فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة، المهندس عبدالله العمري، بهذه الزيارة التي جاءت للوقوف على احتياجات طرق المحافظة في سبيل الرفع من مستوى الخدمة على تلك الطرق، وتطبيق أعلى معايير السلامة في سبيل خدمة مستخدمي تلك الطرق التي يعمل فرع وزارة النقل على صيانتها بعقدَيْ صيانة، يتمثلان في صيانة طرق بيشة بعقد رقم ٨٠٥ مقاولة شركة الطاوي بإجمالي أطوال (٤٥١)كم طرقًا مفردة، و(٢٨)كم طرقًا مزدوجة، بإجمالي (٢٣.٦٠٥.١٤١) ريالاً لمدة ٣٦ شهرًا. وصيانة طريق بيشة/ العلايا بعقد رقم ٨٠٩ مقاولة شركة الإنجاز بطول (٥٤٥)كم طرقًا مفردة، و(٢٧) كم طرقًا مزدوجة، بقيمة عقد (٣١.٤٤٩.٥٤٩) ريال لمدة ٣٦ شهرًا.

وزارة النقل بيشة

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المدير العام لصيانة "النقل" يقف على احتياجات طرق فرع الوزارة ببيشة
سبق

قام المدير العام للإدارة العامة للصيانة بوزارة النقل المهندس عمر قربان نياز، والمشرف على منطقة عسير بوزارة النقل المهندس عبدالرحمن المفرج، بزيارة لفرع الوزارة بمحافظة بيشة.

وخلال اللقاء قدّم مدير الصيانة بفرع بيشة المهندس ظافر حمد، ومدير إدارة السلامة بفرع بيشة المهندس عبد الله محمد، ورشة عمل، تم خلالها استعراض طرق عقود الصيانة، ومناقشة التحديات التي تواجه الفرع.

كما قام المدير العام للإدارة العامة للصيانة بالوزارة بجولة على طريق الرين والخميس والعلايا، وعدد من الطرق الفرعية بالمحافظة، إضافة لوقوفه على تبليغ الصيانة الوقائية لمشروع تنفيذ عبّارات على طريق سد الملك فهد بقيمة (١٦.٦٧٠.٣٧٢) ريالاً.

من جهته، نوّه مدير فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة، المهندس عبدالله العمري، بهذه الزيارة التي جاءت للوقوف على احتياجات طرق المحافظة في سبيل الرفع من مستوى الخدمة على تلك الطرق، وتطبيق أعلى معايير السلامة في سبيل خدمة مستخدمي تلك الطرق التي يعمل فرع وزارة النقل على صيانتها بعقدَيْ صيانة، يتمثلان في صيانة طرق بيشة بعقد رقم ٨٠٥ مقاولة شركة الطاوي بإجمالي أطوال (٤٥١)كم طرقًا مفردة، و(٢٨)كم طرقًا مزدوجة، بإجمالي (٢٣.٦٠٥.١٤١) ريالاً لمدة ٣٦ شهرًا. وصيانة طريق بيشة/ العلايا بعقد رقم ٨٠٩ مقاولة شركة الإنجاز بطول (٥٤٥)كم طرقًا مفردة، و(٢٧) كم طرقًا مزدوجة، بقيمة عقد (٣١.٤٤٩.٥٤٩) ريال لمدة ٣٦ شهرًا.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
12:49 AM

المدير العام لصيانة "النقل" يقف على احتياجات طرق فرع الوزارة ببيشة

خلال جولة على طريق الرين والخميس والعلايا وعدد من الطرق الفرعية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قام المدير العام للإدارة العامة للصيانة بوزارة النقل المهندس عمر قربان نياز، والمشرف على منطقة عسير بوزارة النقل المهندس عبدالرحمن المفرج، بزيارة لفرع الوزارة بمحافظة بيشة.

وخلال اللقاء قدّم مدير الصيانة بفرع بيشة المهندس ظافر حمد، ومدير إدارة السلامة بفرع بيشة المهندس عبد الله محمد، ورشة عمل، تم خلالها استعراض طرق عقود الصيانة، ومناقشة التحديات التي تواجه الفرع.

كما قام المدير العام للإدارة العامة للصيانة بالوزارة بجولة على طريق الرين والخميس والعلايا، وعدد من الطرق الفرعية بالمحافظة، إضافة لوقوفه على تبليغ الصيانة الوقائية لمشروع تنفيذ عبّارات على طريق سد الملك فهد بقيمة (١٦.٦٧٠.٣٧٢) ريالاً.

من جهته، نوّه مدير فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة، المهندس عبدالله العمري، بهذه الزيارة التي جاءت للوقوف على احتياجات طرق المحافظة في سبيل الرفع من مستوى الخدمة على تلك الطرق، وتطبيق أعلى معايير السلامة في سبيل خدمة مستخدمي تلك الطرق التي يعمل فرع وزارة النقل على صيانتها بعقدَيْ صيانة، يتمثلان في صيانة طرق بيشة بعقد رقم ٨٠٥ مقاولة شركة الطاوي بإجمالي أطوال (٤٥١)كم طرقًا مفردة، و(٢٨)كم طرقًا مزدوجة، بإجمالي (٢٣.٦٠٥.١٤١) ريالاً لمدة ٣٦ شهرًا. وصيانة طريق بيشة/ العلايا بعقد رقم ٨٠٩ مقاولة شركة الإنجاز بطول (٥٤٥)كم طرقًا مفردة، و(٢٧) كم طرقًا مزدوجة، بقيمة عقد (٣١.٤٤٩.٥٤٩) ريال لمدة ٣٦ شهرًا.

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