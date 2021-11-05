"قرفروش" لإسطبل "نعيمات" يخطف النسخة الأولى من كأس سعيد الماجد

"مون شاكس" للأمير "فيصل" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، توَّج ماجد الماجد، حفيد سعيد الماجد، الجواد "قرفروش" لإسطبل دكتور نعيمات بالنسخة الأولى من كأس سعيد الماجد؛ وذلك بعد فوزه بالمركز الأول للشوط الحادي عشر.



وفي التفاصيل، توَّج سالم بن محفوظ، المدير العام للسباقات، الجواد مون شوكس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط العاشر في سباقات موسم الرياض للخيل، الذي أُقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.



واشتمل السباق على 11 شوطًا، وفاز الجواد النادر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركز الأول للشوط التاسع، وكانت الانطلاقة بالشوط الأول، وحققت الفرس "ذهانة" لسعيد بن رزيق الشيباني المركز الأول، وفي الشوط الثاني حصل الجواد "هل ترى" للأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن ناصر على المركز الأول، وخطقت الفرسة "فاتلة" للأمير فيصل بن خالد المركز الأول في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع حلت الفرسة "ملتفة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المركز الأول، وفي الشوط الخامس جاءت الفرسة "بدور عذبة" لأبناء سعد بن مشرف على المركز الأول.



وتواصلت الإثارة في الشوط السادس؛ إذ خطف الجواد جوهر الناريز للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول، وفي الشوط السابع جاء الجواد وشام لأبناء هيف بن محمد القحطاني في المركز الأول، وجاءت الفرسة نجمة المحافل للشريف هزاع العبدلي في المركز الأول للشوط الثامن.