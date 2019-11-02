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رئيس نيجيريا يغادر جدة

مستشار أمير مكة كان في وداعه

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية مطار الملك عبدالعزيز الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس نيجيريا يغادر جدة
سبق

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
03:52 PM

رئيس نيجيريا يغادر جدة

مستشار أمير مكة كان في وداعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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