رئيس نيجيريا يغادر جدة

مستشار أمير مكة كان في وداعه

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.